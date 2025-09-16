Canelo Álvarez tiene una fortuna que pocos imaginan: es mayor que la de Mbappé y estos futbolistas

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue tendencia tras caer ante Terence Crawford en Las Vegas, aunque el mexicano mantuvo su deseo de revancha intacto. Su derrota ante el pugilista estadounidense no manchó su increíble carrera y, lo que pocos saben, es que el boxeador tapatío es el único deportista mexicano que aparece en la lista de los mejores pagados del mundo . Su fortuna supera a futbolistas de renombre como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Según el sitio Celebrity Net Worth, especializado en calcular las fortunas de famosos, Canelo Álvarez cuenta con una fortuna de 300 millones de dólares en la actualidad. Esto es gracias a las peleas que ha tenido a lo largo de su carrera y también a patrocinios con marcas como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, entre otras. Para dar contexto, Kylian Mbappé, posiblemente el mejor jugador de LaLiga , tiene una fortuna de 250 millones.

Instagram Canelo

El boxeador mexicano firmó un contrato multimillonario con el jeque Turki Al-Sheikh para tener cuatro peleas en Arabia Saudita, recibiendo unos 400 millones de dólares por participar de estas contiendas. Según un análisis realizado por Sportico, Canelo ha facturado 730 millones desde que debutó como pugilista profesional en el año 2005, siendo una cara icónica del deporte.

TE PUEDE INTERESAR:



Los futbolistas de talla mundial a los que Canelo Álvarez supera en fortuna

Canelo es una figura del deporte y, si bien el mundo del futbol es probablemente el más llamativo, el mexicano ha dejado atrás a varias estrellas de este deporte. Haaland, jugador del Manchester City, es otro. Pues el noruego cuenta con una fortuna de 80 millones a pesar de ser uno de los mejores jugadores de futbol del mundo.

Sergio Ramos, quien ha tenido una larga carrera en Europa y hoy se encuentra en Rayados, también posee una fortuna de 80 millones, según el sitio de Celebrity Net Worth. Para finalizar, Canelo también supera a Karim Benzema en fortuna, jugador que brilló en el Real Madrid, ganó el Balón de Oro y juega en Arabia Saudita desde el año 2023. El francés tiene una fortuna de 200 millones, siendo inferior a las arcas del boxeador mexicano.