La IMPRESIONATE cantidad de goles de Mbappé en España ¿Es el mejor jugador de LaLiga?

El fenómeno francés Kylian Mbappé continúa dejando su huella en el futbol español. Este día, el delantero del Real Madrid anotó un gol y dio una asistencia en la victoria por 2-1 sobre la Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 4 de La Liga 2025-2026, disputada en el Reale Arena. Con esta actuación, Mbappé llegó a 35 goles en 38 partidos ligueros desde su llegada al conjunto merengue, consolidándose como el referente ofensivo del equipo dirigido por Xabi Alonso.

Los goles del Real Madrid ante Real Sociedad

Mbappé abrió el marcador al minuto 12 con una definición letal tras una recuperación alta de Vinícius y Arda Güler. El francés aprovechó un error defensivo y, con su velocidad característica, se plantó frente al arquero Álex Remiro para definir con clase. Más tarde, al minuto 44, asistió a Güler para el segundo tanto blanco, en una jugada que evidenció su visión y precisión.

La Real Sociedad descontó en el segundo tiempo con un penal convertido por Mikel Oyarzabal, pero el Madrid resistió los embates finales para llevarse los tres puntos.

¿Mbappé, el nuevo rey de La Liga?

Desde su debut en el campeonato español, Mbappé ha sido una máquina de goles. En la temporada pasada fue el máximo anotador del torneo, y en este nuevo ciclo ya suma 4 goles en 4 jornadas, incluyendo un doblete ante Real Oviedo y un penalti frente a Osasuna. Su impacto ha sido inmediato y devastador, convirtiéndose en el jugador más determinante del equipo blanco.

“Estoy disfrutando cada minuto en este club. Me siento en casa y quiero seguir ganando títulos con el Madrid”, expresó Mbappé tras el encuentro donde los madridistas llegan a 12 unidades.

Con esta victoria, el Real Madrid mantiene el paso perfecto en LaLiga y se perfila como uno de los favoritos al título. Mbappé, por su parte, sigue escribiendo su historia en el futbol español con letras doradas.

