Canelo vs Mbilli: VER EN VIVO y GRATIS el pesaje de la pelea del 31 de octubre

Saúl Canelo Álvarez se enfrenta en un combate de peso supermediano en contra de Christian Mbilli, pero antes de que suban al encordado, deberán de dar el peso en la báscula, para terminar de hacer oficial su pleito en la división de las 168 libras, en un evento que podrás ver en transmisión especial EN VIVO desde Riad, Arabia Saudita este viernes desde las 12:00 pm.

SIGUE AQUÍ EN VIVO EL PESAJE CANELO VS MBILLI DESDE LAS 12:00 PM

Con el análisis y comentarios del Box Azteca Team, Canelo Álvarez subirá a la romana en donde se pronostica que no tendrá ningún problema para dar las 168 libras, como ha sido una constante en toda su carrera, en la que encara el primer reto con mucho profesionalismo y para ahora no será la excepción, pues en la previa se ha visto completamente listo y con la preparación que hizo por siete semanas en Gandía, Valencia, España llega aún más preparado en la parte técnica, física, velocidad y fortaleza mental.

Canelo se ha referido a ese campamento innovador como la mejor decisión, pues tuvo el asesoramiento en muchos aspectos del equipo del campeón en los pesos completos Oleksander Usyk, de hecho con el propio peso pesado compartió muchas sesiones de entrenamiento.

Así llega más que en punto para el pesaje que podrás ver en Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 12:00 PM.

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¿Christian Mbilli podrá dar el peso supermediano para su pelea contra Canelo?

El peleador de origen camerunés, nacionalizado francés y que vive en Quebec, Canadá, nunca deja de entrenar, es parte de su día a día, de su vida y de su enfoque. Se ha mostrado en redes sociales sumamente fuerte, marcado y con una musculatura que llama la atención y que un cierto grado será tema que no deberá descuidar Saúl.

Y es que producto de su fortaleza, es que Mbilli tiene una marca en el boxeo profesional de 29 victorias con 24 nocauts, más un empate en el ámbito profesional.