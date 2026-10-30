En su primera pelea como profesional, a Canelo Álvarez le pegaron con 800 pesos en boletos

Hace 21 años en la Arena Chololo Larios de Tonalá, Jalisco, Canelo Álvarez se puso los guantes por primera vez para enfrentar una pelea como profesional, teniendo enfrente a Abraham González, un peleador 10 años mayor que el tapatío que tenía fama en el deporte de los puños en Jalisco y que sufrió de un nocaut por Canelito.

El apodo de Canelito fue puesto por Chepo Reynoso, quien veía en aquel niño pelirrojo a alguien con potencial, quien se presentó por primera vez como profesional a los 15 años de edad. Dos décadas y un año después, su entrenador Eddy Reynoso recordó a Box Azteca cómo fue aquella noche y el pago simbólico que recibió.

A Canelo le pagaron con boletos en su primera pelea

En un combate a cuatro episodios y con un intriga de lo que pasaría, Canelo salió al ring en la segunda pelea de la noche midiéndose ante un González de 25 años, recuerda Eddy Reynoso a Box Azteca.

Una imagen única colgada en su gimnasio en San Diego, California recuerda esa noche del debut, en la función en la Arena Domo Chololo Larios, que comenzó a las 6 de la tarde, día que sería histórico pues luego Saúl escribiría una de las historias del deporte mexicano más grandes en toda la historia, con cuatro campeonatos del mundo en diferentes divisiones, 69 combates como profesional y una fortuna que ya es difícil de calcular por la exposición global que el mexicano tiene.

Aquella función en la que debutó Canelo, recibió como pago, 800 pesos en boletos recuerda Eddy Reynoso, quien detalla que en su momento el tapatío le hizo saber que prácticamente no le quedó nada de dinero pues regaló los accesos, pero que la satisfacción de debutar y sentir la energía era su mejor pago.

De acuerdo a una imagen que sobrevive del día en el que vio el arranque de su carrera, los boletos estaban en 50 pesos, por lo que le dieron 16 boletos como pago, citando la declaración de Eddy que asegura que así fue el pago para el peleador que a la larga sería el más mediático del mundo.

21 años después, Canelo va por campeonato mundial del CMB

Tras 21 años, Canelo Álvarez peleará ante Christian Mbilli y anhela que su exigente preparación lo saque a flote para derrotar y ganarle al francés la corona de peso supermediano versión CMB.

Este enfrentamiento estará por EXCLUSIVA el sábado 31 de octubre en transmisión especial desde las 11:00 am.