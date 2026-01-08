El CAMPEÓN despierta: Canelo Álvarez VUELVE a entrenar y el BOXEO mundial contiene el aliento

Saúl 'Canelo' Álvarez no habla mucho. No lo necesita. Cuando vuelve a entrenar, el boxeo escucha. Tras semanas de silencio y rehabilitación por una cirugía en el codo izquierdo, el ídolo mexicano ha dado la primera señal clara de que su historia aún no está escrita: ya regresó al gimnasio.

Desde Guadalajara, Jalisco, y con movimientos medidos pero decididos, Canelo reapareció en redes sociales lanzando combinaciones al aire. No fue un video espectacular, pero sí profundamente simbólico. A sus 35 años, el tapatío sabe que cada golpe cuenta. El objetivo es claro: volver al ring en septiembre y recuperar el lugar que siente suyo.

La derrota ante Terence Crawford en septiembre pasado, en Las Vegas, marcó un antes y un después. Perdió su condición de campeón indiscutido en las 168 libras y, por primera vez en años, tuvo que detenerse. Operarse. Pensar. Reiniciar.

Canelo is looking sharp ahead of his return to the ring this year 🔥#boxing pic.twitter.com/3WQvwYmfpR — Fight Hub TV (@FightHubTV) January 7, 2026

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez tras su cirugía?

La hoja de ruta apunta al segundo semestre del año. Aunque el regreso aún no tiene fecha oficial, el propio entorno del boxeador confirma que septiembre es el mes marcado en rojo. Todo dependerá de la evolución de su rehabilitación y de cómo responda el codo a las cargas de entrenamiento.

Canelo no quiere apresurarse. Ya rechazó una oferta de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) para enfrentar al cubano Osleys Iglesias. El motivo es simple: busca un título de mayor prestigio y una bolsa acorde a su estatus. En esta etapa, no pelea solo por cinturones, sino por legado.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), fue claro: Canelo sigue siendo el clasificado número uno y mantiene las puertas abiertas para disputar el título que Crawford dejó vacante tras anunciar su retiro.

El plan del Canelo: rivales, dinero y una decisión clave

En el entorno del mexicano se manejan varios escenarios. El más esperado por los aficionados es el duelo ante David Benavidez, pero esa opción sigue sin convencer del todo a su equipo. El poder del “Bandera Roja” representa un riesgo alto en un momento de reconstrucción física.

La alternativa que gana fuerza es Hamzah Sheeraz, una pelea que significaría el debut de Canelo en el Reino Unido, con una bolsa millonaria en libras esterlinas y menor desgaste inmediato. Negocio, estrategia y boxeo en una misma ecuación.

Por ahora, no hay contratos firmados. Solo trabajo. Disciplina. Y un mensaje claro: Canelo no ha terminado.