Cañeros de Los Mochis, campeones en la LMP tras vencer a Algodoneros

Por pizarra de 5-0, los Cañeros de Los Mochis dieron cuenta de los Algodoneros de Guasave, en el sexto juego de la Serie Final, para llevarse el título de la temporada 2022-2023 en la Liga Mexicana del Pacífico, con lo que rompen una sequía de 20 años sin coronas.

El juego 6, tomó rumbo en la tercera entrada, cuando el "Tanque", Yasmany Tomás, Jugador Más Valioso de la Temporada 2022-2023, pegó un doblete ante el abridor Jeff Kinley para vaciar las bases, anotando Bruce Maxwell, Wagner Lagrange e Isaac Rodríguez.

La quinta trajo dos más para los de casa, Rodolfo Amador con fly de sacrificio y Fernando Villegas con sencillo trajeron, la cuarta y la quinta carrera para los verdes.

Nick Struck, firma gran salida monticular

El ganador fue el abridor Nick Struck, que tiró 7 entradas completas de solo un imparable con 2 bases por bolas y 4 ponches. Lo relevó Fabián Cota, quien lanzó las últimas dos entradas.

La derrota fue para Kinley, que en 4.1 entradas permitió 5 carreras limpias.

Juan Uriarte, reconocido como MVP de la Serie Final.

Luego de colaborar con 6 carreras remolcadas (líder de la final), 1 home run y .476 de AVG, el receptor y bateador designado, Juan Uriarte recibió el premio como Jugador Más Valioso de la Serie Final.

Rompieron Cañeros sequía sin títulos

Dos décadas tuvieron que pasar para que los Cañeros alzaran el título del beisbol invernal mexicano y ahora representarán a México en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Por el lado de Algodoneros, se amplia el tiempo sin la cosecha de campeonatos, que va en 51 años y contando.

Los campeonatos de los Cañeros que tienen en sus vitrinas, ahora se actualiza en: 1968-1969, 1983-1984, 2002-2003, y finalmente la del 2022-2023.