La sabiduría del Coach Capistillo | Super Bowl de la Comedia

Se confirmó que existe el multiverso. Fuera De Este Mundo, desde otro universo, llegó el Coach Capistillo, para dejarnos toda su sabiduría previo al Super Bowl LVII entre los Eagles y los Chiefs, con grandes enseñanzas para este planeta.

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Por si fuera poco, nuestro querido Coach Castillo, confirmó que todo lo que nos enseñó su doble es verdad, con testigos como Rafa Ayala, Luis García y Renata Ibarrarán.

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TV Azteca transmitirá el Super Bowl LVII | Chiefs vs Eagles

No te pierdas este Super Bowl LVII, Fuera De Este Mundo, entre los Chiefs de Patrick Mahomes y los Eagles de Jalen Hurts, por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México), con todo el equipo de Ritual NFL, en el State Farm Stadium de Pheonix, Arizona.

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