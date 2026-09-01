OFICIAL: suspenden dos partidos de Pumas UNAM por el Apertura 2026

Hay modificaciones en el calendario de Pumas UNAM del Apertura 2026 por dos situaciones diferentes. La Liga BBVA MX hizo oficial la suspensión y/o reprogramación de dos partidos del equipo universitario.

El partido ante León correspondiente a la Jornada 7 será reprogramado debido a la participación de La Fiera en la Leagues Cup, mientras que el duelo contra Chivas de Guadalajara mantiene su fecha, pero cambia de horario.

El equipo no ha podido ganar en las 4 jornadas del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.|Pumas MX

Pumas vs. León debe ser reprogramado por la Leagues Cup

El compromiso entre Pumas UNAM y León estaba programado originalmente para el domingo 6 de septiembre a las 12:00 horas, en Ciudad Universitaria. Sin embargo, la participación del conjunto esmeralda en las semifinales de la Leagues Cup impide que el encuentro se dispute en la fecha establecida.

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León viajó a Houston para enfrentar a Toluca por un lugar en la final del torneo internacional. El equipo permanecerá en Estados Unidos después de ese encuentro, ya que tanto la final como el partido por el tercer lugar se disputarán allí.

Ante este escenario, Pumas deberá esperar para conocer la nueva fecha de su partido de la Jornada 7. Una de las alternativas que se manejan es el miércoles 16 de septiembre, aunque también existe la posibilidad de que se dispute el miércoles 9.

Chivas vs. Pumas sufre un cambio de horario

El segundo movimiento que afecta directamente a Pumas corresponde a su visita a Chivas de Guadalajara por la Jornada 8. A diferencia del encuentro ante León, este partido no cambia de fecha.

|X: Chivas

El duelo se mantiene para el domingo 13 de septiembre en el Estadio AKRON, pero comenzará una hora después de lo establecido inicialmente. El encuentro estaba programado para las 18:07 horas y ahora se disputará a las 19:07 horas del Centro de México.

El equipo universitario buscará aprovechar este periodo para mantener su preparación y llegar en las mejores condiciones a sus próximos compromisos.

De esta manera, Pumas tendrá que considerar dos modificaciones consecutivas en su calendario. Primero deberá esperar la nueva fecha para enfrentar a León y posteriormente visitará a Chivas en un partido que modificó su horario.

