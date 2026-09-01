Club América es el único que pudo resistirse a Gilberto Mora por esta razón

Gilberto Mora ya convirtió a 3 de los “4 grandes” del futbol mexicano en víctimas de sus goles. El mediocampista de Xolos de Tijuana marcó un doblete contra Pumas UNAM en la Jornada 6 del Apertura 2026 y ahora solamente le falta Club América para completar su lista ante los principales clubes de la Liga BBVA MX.

Con apenas 17 años, el futbolista continúa aumentando sus registros en el máximo circuito. De la mano de Sebastián Abreu, Mora atraviesa uno de sus mejores momentos y suma 4 goles y 1 asistencia en 5 apariciones durante el actual torneo.

Gilberto Mora recibe abucheos por parte del Estadio Akron|Crédito: @Xolos / X

Gilberto Mora ya tiene una larga lista de víctimas

Desde su debut en la Liga MX, Mora ha conseguido marcar en 12 ocasiones con la camiseta de Xolos. Sus principales víctimas son Pumas UNAM, Chivas de Guadalajara, Pachuca y León, equipos a los que les ha anotado dos veces.

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El resto de sus goles fueron repartidos entre Cruz Azul, Tigres UANL, Rayados de Monterrey y FC Juárez, conjuntos que también sufrieron el talento ofensivo del joven futbolista.

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El doblete frente a Pumas tuvo un significado especial. Los dos tantos llegaron desde el punto penal ante Keylor Navas y permitieron que Tijuana consiguiera una victoria que mantiene al equipo dentro de los 8 primeros lugares del Apertura 2026.

El Club América no es víctima de Gilberto Mora

Club América representa una excepción en los registros de Mora. El futbolista se ha enfrentado cuatro veces contra las Águilas y acumula 197 minutos disputados, pero todavía no consigue marcarle un gol.

El problema para el mexicano tampoco termina en la falta de anotaciones. En esos cuatro encuentros, su equipo no ha conseguido derrotar al conjunto azulcrema. El balance registra tres empates y una derrota. Pumas, Cruz Azul y Chivas ya sufren a Morita, pero América se resiste.

¿Cuándo volverán a enfrentarse Gilberto Mora y América?

La próxima oportunidad para Mora llegará en el siguiente enfrentamiento entre ambos clubes, aunque el partido tendrá que ser reprogramado. El compromiso de América sufrió modificaciones debido a la participación del equipo en la Leagues Cup.

Así, el juvenil de Xolos tendrá que esperar para intentar conseguir el gol que todavía le falta ante uno de los clubes más importantes del continente. Con 17 años, ya logró marcar contra siete equipos distintos de la Liga MX, pero América se resiste.

