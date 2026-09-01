El “refuerzo” que tendrá Gabriel Milito en Chivas en pleno Apertura 2026

Chivas dejó escapar los 3 puntos ante Pachuca el fin de semana, pese a que ya recuperó a Richard Ledezma, quien se perdió varios partidos por lesión. Sería para la jornada 7 cuando Gabriel Milito podría sumar a un nuevo "refuerzo" y así tener más variantes en la saga defensiva.

José Castillo es el jugador que se puede incorporar al Rebaño para la jornada 7, luego de superar una lesión muscular que lo dejó fuera de varios partidos, tanto de la Liga BBVA MX como de la Leagues Cup 2026, torneo que dejó muy afectado al cuadro rojiblanco.

José Castillo es el jugador que se puede incorporar al Rebaño para la jornada 7, luego de superar una lesión muscular.|@josecasti_21

Milito espera recuperar a Castillo durante la semana para convocarlo al duelo que sostendrá el club ante Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, con el objetivo de sumar 3 puntos en calidad de visitante.

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¿Desde cuándo no juega Castillo en Chivas?

El defensa se ha perdido 5 partidos debido a una lesión muscular que sufrió en el primer partido de la Leagues Cup 2026 ante el LAFC. Desde entonces, no ha tenido participación en las más recientes jornadas del Apertura 2026.



Chivas 0-1 Dallas - Segunda jornada de la Leagues Cup Seattle Sounders 1-2 Chivas - Tercera jornada de la Leagues Cup Santos 0-1 Chivas - Jornada 4 del Apertura 2026 Chivas 5-2 Tijuana - Jornada 5 del Apertura 2026 Pachuca 1-1 Chivas - Jornada 6 del Apertura 2026.

El partido en el que puede regresar José con Chivas

Los planes del entrenador argentino son contar con el futbolista de 24 años para este fin de semana, cuando el Rebaño visite al Atlético de San Luis el sábado 5 de septiembre a las 5 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Alfonso Lastras.

Actualmente, Chivas se ubica en la quinta posición de la tabla general del Apertura 2026 con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y una sola derrota, la cual fue en casa en la primera jornada ante Toluca.