Dos LEYENDAS, un destino ETERNO: Beltrán y Andruw Jones CONQUISTAN Cooperstown y hacen HISTORIA en el béisbol latino

El béisbol celebra a dos gigantes. Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron oficialmente elegidos al Salón de la Fama del Béisbol, encabezando una Clase 2026 que quedará grabada en la memoria de millones de aficionados. Ambos exjardineros centrales serán inducidos el próximo 26 de julio en Cooperstown, Nueva York, consolidando un legado que trascendió generaciones, fronteras y estadísticas.

La elección, realizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), reconoce no solo números extraordinarios, sino carreras completas, influyentes y profundamente emocionales para el béisbol y, especialmente, para la comunidad latina en Estados Unidos. Beltrán obtuvo el 84.2% de los votos, mientras que Jones alcanzó el 78.4%, superando finalmente el umbral que durante años se les había resistido.

¿Por qué Carlos Beltrán representa una carrera perfecta rumbo al Salón de la Fama?

Carlos Beltrán se convierte en el quinto jugador nacido en Puerto Rico en ingresar a Cooperstown, un logro que refuerza su impacto histórico. A lo largo de 20 temporadas en MLB, combinó poder, velocidad, defensa y liderazgo, algo reservado para muy pocos. Es uno de apenas ocho peloteros con al menos 300 jonrones y 300 bases robadas, un club de élite.

Más allá de los premios —nueve All-Star, dos Bates de Plata, tres Guantes de Oro— su grandeza se amplificó en postemporada, donde fue uno de los bateadores más temidos de la historia. Su elección también simboliza redención, luego de años de debate por su vínculo con el escándalo de robo de señas de 2017. Cooperstown, finalmente, le abre las puertas.

Bravo, Carlos Beltrán 👏



Welcome to Cooperstown! pic.twitter.com/JW6FjaUG2J — MLB (@MLB) January 20, 2026

Andruw Jones, el guardián del jardín central que cambió la defensa para siempre

Hablar de Andruw Jones es hablar de excelencia defensiva. El nacido en Curazao redefinió el jardín central con 10 Guantes de Oro, cifra que lo coloca junto a leyendas como Ken Griffey Jr. Su impacto no terminó con el guante: conectó 434 jonrones y fue pieza clave del dominio de los Atlanta Braves durante más de una década.

Su camino a Cooperstown fue una historia de perseverancia. De estar cerca de desaparecer de la boleta, pasó a convertirse en inmortal. Su elección representa justicia histórica para uno de los jardineros centrales más completos que ha visto MLB.