Carlos Fierro deja atrás su historia con Chivas y hoy tiene un insólito nuevo trabajo

El mundo del futbol es muy cambiante; un día estás en la cima y otro te encuentras en el suelo. Carlos Fierro es uno de los ejemplos más duros en este último tiempo. El canterano de Chivas se encuentra alejado de las canchas debido a una lesión que sufrió durante la pretemporada jugando para Leones Negros. Sin embargo, el delantero ha aprovechado este tiempo para dedicarse a su negocio más reciente.

El negocio de Carlos Fierro fuera del futbol

Desde el año pasado, el futbolista de 31 años comenzó con su nuevo emprendimiento alejado del futbol. Cuenta con un restaurante de mariscos que abrió en Guadalajara en 2025 y lleva el nombre de La Carreta del Real Pacífico, con un concepto de platillos estilo sinaloense, rindiéndole tributo a su tierra natal.

El restaurante de Carlos Fierro|Carlos Fierro / IG

Su negocio fue todo un éxito y, lejos de quedarse con los brazos cruzados, Fierro abrió una segunda sucursal en la Perla Tapatía. Hace unos pocos días, su emprendimiento comenzó a expandirse hacia otras ciudades y, recientemente, inauguró su primer restaurante en Durango, de acuerdo con las publicaciones de sus redes sociales.

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Algunos futbolistas de la Liga BBVA MX ya han visitado el restaurante de Carlos Fierro ubicado en Guadalajara, según ha mostrado el propio futbolista en la cuenta oficial de Instagram de su emprendimiento. En el mismo se puede observar su variable cartilla que incluye tanto barra fría como barra caliente.

La actualidad de Carlos Fierro en el futbol

Actualmente, el canterano de Chivas juega para los Leones Negros en la Liga Expansión MX. Sin embargo, hace un par de meses sufrió una lesión grave durante un duelo ante Rayados de Monterrey por un partido amistoso de pretemporada por la Copa Pacífica. Fierro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, por lo que se ha mantenido lejos del terreno de juego últimamente.

A lo largo de su extensa carrera, el delantero ha pasado por varios clubes de la Liga BBVA MX como Cruz Azul, Querétaro, Monarcas Morelia, Juárez y el propio Guadalajara. También tuvo una breve experiencia en el futbol estadounidense jugando para el San José Earthquakes. Ahora, buscará recuperarse para volver a la acción con los Leones Negros.