La IA dice quién terminará con más goles entre la Hormiga González y Joao Pedro en el Clausura 2026

La lucha por ser campeón de goleo de la Liga BBVA MX está que arde. Tanto Armando ‘Hormiga’ González como João Pedro lideran la tabla con 10 goles cada uno y, a falta de 5 jornadas para que finalice el Clausura 2026, todo está igualado. En este contexto, la inteligencia artificial de ChatGPT predice qué delantero se quedará con el campeonato de goleo a final de temporada.

Basándose en el calendario de Chivas y Atlético San Luis, la herramienta de Open AI realizó un extenso análisis para determinar qué delantero tendrá una mayor facilidad a la hora de marcar goles en las jornadas restantes. Según el veredicto de ChatGPT, Hormiga González se quedará con el campeonato de goleo de la Liga BBVA MX una vez finalizado el presente Clausura 2026.

|Crédito: Chivas de Guadalajara

ChatGPT predice a Hormiga González como campeón de goleo

En cuanto a calendario, Chivas cuenta con partidos más accesibles (Puebla, Necaxa y Tijuana) para que el canterano de 22 años logre sumar goles importantes en la recta final del torneo. Mientras que, por otro lado, San Luis tendrá un calendario más ajustado, jugando con equipos duros como Toluca, Monterrey y Pumas.

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Por otro lado, la inteligencia artificial destaca el estilo de juego de Chivas, el cual es mucho más ofensivo. Mientras los potosinos dependen de jugadas individuales o destellos de João Pedro, el Guadalajara es un equipo más completo y suele tener más oportunidades de gol por partido. Esto elevan las posibilidades de Armando González.

|Crédito: Atlético San Luis / X

Según menciona ChatGPT, equipos como Puebla, Necaxa y Tijuana suelen conceder muchos goles, factor que favorece a delanteros de equipos importantes como es el caso de la Hormiga. De esta manera, la IA posiciona a Armando González como máximo favorito a quedarse con el campeonato de goleo en el Clausura 2026, aunque por una mínima diferencia respecto a João Pedro.

Partidos restantes de Armando González y João Pedro

Atlético San Luis (João Pedro)

Según el calendario oficial, le quedan:



vs Monterrey (V)

vs Toluca (V)

vs Pumas (L)

vs Santos (L)

vs FC Juárez (V)

Chivas (Hormiga González)

El calendario completo muestra que le quedan:

