Carlos Sainz comete grave y bochornoso error en plena pista de Fórmula Uno donde se correrá el Gran Premio de Bakú

El piloto español Carlos Sainz tuvo un error garrafal en las prácticas del Gran Premio de Bakú este viernes, que quedó en video y que detonó una llamada de atención por radio. Afortunadamente su equivocación no tuvo mayores consecuencias, pues en Fórmula Uno un error a bordo de un auto puede tener descenlaces dramáticos.

Carlos Sainz, de 31 años de edad y quien actualmente compite para Williams en la F1, estaba en su jornada de prácticas libres del viernes y todo tenía que transcurrir con absoluta normadlidad, pero el volante ibérico tuvo una situación pocas veces vista, al confunfir la zona en donde tenía que hacer su parada.

Carlos Sainz entró a zona de boxes y ahí a paso lento revisando cada uno de los equipos, dio el volantazo a la izquierda para parar y fue ahí donde todos se llevaron una gran sorpresa, pues decidió no parar con Williams, sino con la escudería Alpine que atónitos observaron el acto.

Sainz parece que inclusive en ese momento seguía distraido pues en vez de moverse hacia su lugar, permaneció unos instantes y fue alertado por radio de que era más adelante la zona de su equipo y donde él tenía que llegar para el trabajo con los suyos.

“Para en los boxes… ok, tú estás en el box de Alpine, no, enciende el motor y sigue conduciendo”, recalcó el equipo en radio mientras el español buscaba dar marcha al auto.

Alpine, sorprendido con la movida de Carlos Sainz

Con todo y la llamada por radio, el elemento de Alpine que tenía de frente Carlos Sainz, le pedía al español que avanzara y el español seguramente avergonzado encendió el bólido y se dirigió con cautela hacia la parada de Williams.

Ese instante marcó las prácticas y seguramente tendrá algo que decir después Carlos Sainz. Si bien nadie está excento a un error o falta de atención, esa equivocación parecía ser de un novato.

¿Cuándo se corre el Gran Premio de Bakú?

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025, se disputa este domingo 21 de septiembre a las 13:00 h en el circuito urbano de Bakú. Corresponde a la fecha 17 del calendario de Fórmula 1 en este 2025, y marca la conclusión de la gira por Europa antes de que la temporada se traslade a Asia.