Max Verstappen lanzó peculiar mensaje sobre Checo Pérez y su incorporación a Cadillac F1: “Equipos diferentes”

Max Verstappen no olvida a Checo Pérez, quien lo tuvo como compañero en Red Bull, pero la próxima temporada de la F1 lo tendrá como rival, luego de que se diera a conocer su incorporación a la escudería Cadillac, por lo que ya entrena intensamente para llegar de la mejor manera . El neerlandés, recientemente dio declaraciones que llamaron la atención, pues elogió la trayectoria del mexicano, quien ha estado en equipos diferentes.

“Ha conducido para muchos equipos diferentes, por lo que sabe mucho sobre cómo funcionan los equipos”, declaró en entrevista para el portal RacingNews365. Cabe destacar que al piloto de Red Bull aún le queda una mínima posibilidad de coronarse en la F1, en caso de ganar los últimos GP que le restan en el calendario .

Sergio Pérez Max Verstappen reconoció la trayectoria de Checo Pérez, quien tiene ventaja al haber estado en equipos diferentes

“Cada equipo funciona de forma un poco diferente y eso ya es una característica muy interesante. Es bueno entender en qué son buenos los demás y en qué son peores algunos equipos; así es la cosa”, detalló, al referirse al mexicano, quien le hará frente en 2026 con la nueva escudería de la F1.

La relación de Max Verstappen y Checo Pérez cuando ambos coincidieron en Red Bull

Max Verstappen y Checo Pérez siempre se mostraron como un gran equipo para Red Bull. Sin embargo, esa relación se comenzó a fracturar en 2022, cuando el neerlandés, quien ya había asegurado el título de la F1, se negó a cederle la posición al mexicano que aspiraba por el subcampeonato de pilotos.

Pérez salió de la escudería de Gran Bretaña en 2024, mientras que Vestappen continuó liderando Red Bull. En una rueda de prensa reciente, el neerlandés declaró que: “Tengo una gran relación con Checo. Siempre hemos sido, creo, grandes compañeros de equipo. Le tengo mucho respeto y él me tiene mucho respeto a mí”.

Max incluso reveló que espera ver a Checo en el Gran Premio de México 2025 que se llevará a cabo en octubre, pues tiene pendiente regalarle uno de sus cascos. “Se lo prometí, porque él me dio el suyo con un mensaje muy bonito”.