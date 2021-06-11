Caroline Hedwall toma ventaja en el Scandinavian Mixed

La sueca Caroline Hedwall, con un segundo recorrido con 64 golpes, 8 bajo par, que incluyó dos águilas, para llegar a un total de 131 (-13), se encaminó a lo más alto del Scandinavian Mixed hosted by Henrik Stenson & Annika Sorenstam, que se disputa en el Vallda Golf & Country Club de Gotemburgo, Suecia, y que ve en competencia a jugadores de los circuitos masculino y femenino.

A sus 32 años, la nacida en Taby, Suecia, ya con 15 victorias como profesional, de ellas 6 en el Ladies European Tour, 6 en el Circuito Sueco y 3 en el Australiano, además de una meritoria tercera plaza en 2015 en el ANA Inspiration, uno de los cinco 'majors' de la LPGA, y tres victorias con el equipo europeo frente al estadounidense en la Solheim Cup.

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Hedwall se sitúa líder en un torneo que reúne, con las mismas condiciones, a los dos circuitos: el European Tour y el Ladies European Tour. Lidera con un golpe de ventaja sobre el neerlandés Joost Luiten, que este viernes firmó 65 (-7), fruto de siete birdies.

Los anteriores líderes, la austriaca Christine Wolf y el inglés Sam Horsfield, no lucieron como el jueves, pues entregaron tarjetas con 72 y 74 (+2), respectivamente, lo que les sitúa a 5 y 7 impactos de Hedwall.

El español Pep Anglés, que inició esta jornada a un golpe de los entonces colíderes, se fue a los 69 golpes (-3), para un total de 134 (-10), que le sitúa en el grupo que comparte la quinta plaza, a tres impactos de la cabeza y, por tanto, en plena liza para el triunfo final.

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Playing partners days 1 & 2.

Currently placed 1st and 2nd.



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De los españoles, Carlos Pigem va con -8 (68+68), Nuria Iturrioz (70+67) y María Hernández con -7 (69+68), Sebastián García Rodríguez con -6 (69+69), y Adrián Otaegui con -5 (71+68).

La argentina Maggie Simmermacher también pasó el corte, con una tarjeta total con 138 golpes (68+70), con un segundo recorrido en el que se adjudicó un águila (hoyo 10), cuatro birdies y cuatro bogeys.

EFE

