Brandon Matthews es el primer líder en Weston Hills

Brandon Matthews llegó al The Club at Weston Hills Open con la firme convicción de adueñarse del primer lugar del Listado de Puntos de PGA TOUR Latinoamérica. Por ahora, inició de la mejor manera; firmó un 63, libre de bogeys, que no solo le permitió empatar el récord de campo, también le permitió asegurar el primer lugar del campeonato.

A un golpe del puntero figuraron, tras los primeros 18 hoyos de juego, el italiano Domenico Geminiani y el estadounidense Jordan Hahn. El argentino Tommy Cocha y el puertorriqueño Edward Figueroa cerraron el top-5 con individuales de 7-bajo par 65.

El sexto lugar tiene un grupo de ocho jugadores, quienes están a tres golpes de la punta. Ellos son Conner Godsey, Mitchell Meissner, Andy Spencer, Roland Massimino, Graysen Huff, Chris Nido, MJ Maguire (No. 2 del Listado de Puntos) y Jeremy Gandon.

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Nevo líder en el The Club at Weston Hills Open.. Brandon Matthews iguala el récord the campo con un 63 libre de bogeys.



We have a new clubhouse leader at @TCWestonHills... @B_Matthews12 carded a bogey-free 63. The two-time #pgatourla winner also tied the golf course record. pic.twitter.com/fNPrQuL35X — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 10, 2021

El actual líder del ranking del Tour, el mexicano Álvaro Ortiz inició su semana en Weston con una tarjeta de 69 golpes, 3-bajo par. Por su parte, el brasilero Alexandre Rocha, No. 3, empata de momento el puesto 77 luego de un 72.

“Siempre que pueda pegar bien con el driver y con el putt será difícil vencerme. Si puedo continuar así creo que tendré buenas oportunidades esta semana. Compartí grupo con Jordan Hahn y pasamos un gran día. Él jugó increíble y perfectamente pudo hacer hecho 10-bajo par. Es un gran jugador”, sostuvo Matthews, quien es graduado de Temple University.

Matthews inició el día por el hoyo 10 e inició con birdie. Sus otros birdies de esa parte del campo llegaron en el 12, 15 y 18. Para su vuelta, nuevamente aprovechó el 1, que es par-5, para hacer birdie. Los otros aciertos del día llegarían en el 2, 7, 8 y 9, este último siendo el mejor de su presentación.

Aunque en ese hoyo su tiro salió hacia la derecha con la madera 4, el estadounidense pegó un gran segundo tiro desde el fairway del 1 con el hierro 7. Su bola pico en el fringe de adelante del green, pero no tuvo problemas para embocarla y completar una vuelta impecable.

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Ronda libre de bogey ✅

Empató el récord de campo ✅

Liderato absoluto tras 18 hoyos ✅



Brandon Matthews y un día inigualable en The Club at Weston Hills.



Bogey-free 63 + Tied Golf Course record + Tournament lead. @B_Matthews12 had an amazing day at @TCWestonHills. pic.twitter.com/FzVdZGkvAW — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 11, 2021

“Ha sido una buena temporada para mí y me siento con mucha confianza desde hace algunos meses. Creo que mi juego está en el lugar correcto y el objetivo de volver al Korn Ferry Tour está como número uno. Hay que jugar día a día, pero definitivamente sé que soy uno de esos que puede dar de qué hablar”, afirmó Matthews, quien busca esta semana su tercer triunfo en PGA TOUR Latinoamérica.

