Corre, suma y regala felicidad: la Carrera Juguetón ya tiene fecha para 2027

La meta de la Carrera Juguetón va más allá del cronómetro. El 3 de enero de 2027, Paseo de la Reforma reunirá a corredores, familias y aficionados al deporte dispuestos a comenzar el año con un propósito que trasciende cualquier marca personal, sumar esfuerzos para que más niñas y niños mexicanos reciban un juguete.

Impulsada por TV Azteca como parte del emblemático proyecto Juguetón, la carrera celebrará una nueva edición con tres distancias, 3, 5 y 10 kilómetros, para convocar tanto a quienes buscan un desafío deportivo como a quienes prefieren compartir una experiencia de actividad física y solidaridad.

La iniciativa tiene una característica que define su propósito. El 100 por ciento de las inscripciones se destinará a conseguir juguetes, de modo que la participación de cada corredor contribuirá directamente a una causa enfocada en el bienestar de la infancia mexicana.

En una competencia convencional, el resultado suele expresarse en segundos, posiciones y récords personales. En la Carrera Juguetón, el alcance también se medirá por la capacidad de reunir a una comunidad alrededor de un objetivo compartido.

Carrera Juguetón 2027, fecha, sede y distancias

La cita será el domingo 3 de enero de 2027 en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más representativas de la Ciudad de México. El escenario permitirá reunir a participantes con distintas experiencias deportivas, desde quienes apenas comienzan a correr hasta quienes buscan un recorrido más exigente.

La convocatoria contempla tres distancias para facilitar la participación de personas con diferentes niveles de preparación.

Fecha: domingo 3 de enero de 2027.

Sede: Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

Distancias: 3, 5 y 10 kilómetros.

Causa social: conseguir juguetes para niñas y niños mexicanos.

Destino de las inscripciones: el 100% se destinará a la adquisición de juguetes.

3K, 5K y 10K, tres recorridos para compartir una misma meta

La distancia elegida determinará el desafío físico, pero no el propósito de quienes participen. Los 3 kilómetros representan una alternativa para quienes buscan una experiencia recreativa; los 5 kilómetros permiten afrontar un reto accesible para muchos corredores aficionados, mientras que los 10 kilómetros ofrecen una prueba de mayor resistencia para quienes cuentan con más experiencia.

Categorías de la Carrera Juguetón 2027

La Carrera Juguetón contará con categorías femenil y varonil en las tres distancias disponibles, 3, 5 y 10 kilómetros. La convocatoria también contempla la participación incluyente de personas en silla de ruedas y personas con discapacidad visual, así como una categoría infantil para que niñas y niños puedan sumarse a la experiencia deportiva.

¿Cómo inscribirse a la Carrera Juguetón 2027?

Quienes deseen participar en la Carrera Juguetón podrán consultar el proceso de registro a través de Asdeporte, plataforma especializada en eventos deportivos e inscripciones. Ahí podrán revisar la información de la competencia y seguir las indicaciones de la organización una vez que el registro esté habilitado.

De esta manera, la carrera busca abrir espacios para participantes de distintas edades y condiciones, unidos por un mismo objetivo social.