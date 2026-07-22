México tuvo una destacada Copa Mundial de la FIFA 2026™ al hilar 4 victorias consecutivas. Sin embargo, otra vez se quedó en octavos de final al perder ante Inglaterra, duelo en el que los aficionados se quedaron con la espina clavada de ¿qué hubiera sido si Javier Aguirre no hubiera sacado a Julián Quiñones? La polémica revivió con las declaraciones del delantero hacia el "Vasco", pero fue uno de sus auxiliares quien explicó por qué se dio la modificación.

Toni Amor, quien apunta a también ser auxiliar de Rafael Márquez para la Copa Mundial de la FIFA 2030™, reveló por qué Aguirre tomó la decisión de sacar a Julián, pese a que era el mejor jugador de la cancha y de la justa mundialista al marcar 4 goles en 5 partidos. Hecho que los aficionados reprocharon.

Auxiliar de Javier Aguirre y Rafa Márquez explicó por qué Quiñones salió en México vs Inglaterra|Selección Nacional de México

La verdadera razón por la que Aguirre sacó a Quiñones

Amor reveló para un medio de comunicación mexicano que la salida del reciente campeón de goleo de la liga de Arabia Saudita obedeció a un planteamiento estratégico en el que el cuerpo técnico creyó que el gol del empate caería por vía aérea o por un tiro de larga distancia, debido a que el cuadro inglés se metió en su cancha a defender el resultado por tener un hombre de menos.

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El auxiliar técnico consideró que, si bien fue el ex del América el que salió del terreno de juego, pudo haber sido otro de los jugadores que se encontraba en la cancha: "A lo mejor, [si] hubieses dejado a Julián, hubiésemos ganado, nunca sabes”.

¿Quién es Toni Amor, auxiliar de México?

Toni tiene una amplia trayectoria en los banquillos. Inició su carrera en equipos locales como el UD Arenal y el Atlético Baleares, así como la filial del Mallorca en 2007. Posteriormente, el español trabajó en Arabia Saudita y fue entrenador del Ibiza.

En 2019, Amor se unió al cuerpo técnico de Javier Aguirre, a quien acompañó en los proyectos de Leganés y Mallorca de España, así como los Rayados de Monterrey y, finalmente, la Selección Mexicana, en la que puede quedarse otro proceso, pero esta vez al mando de Rafael Márquez.