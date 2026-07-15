El día que Maradona habló sobre Infantino y se ganó el respeto de todos: “Yo no soy su obrero”

La historia de las citas mundialistas y de las máximas instituciones del fútbol han registrado varios capítulos de alta tensión en los micrófonos, protagonizados por los máximos referentes de este deporte. Uno de ellos, sin duda, era Diego Armando Maradona, quien a lo largo de su carrera como futbolista y entrenador dejó una huella imborrable debido a su frontalidad y sus picantes declaraciones dirigidas a los altos mandatarios.

El paso de Diego por los Dorados de Sinaloa le dejó al futbol mexicano recuerdos que quedarán en la historia y en una de las tantas conferencias de prensa pospartido en la Liga Expansión BBVA MX, Maradona fue contundente al referirse al entonces candidato a presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Infantino me llamaba antes de las elecciones y después de las elecciones ya no me llamó más. Yo no soy obrero de Infantino, yo defiendo al futbol. Si Infantino quiere hacer del futbol un show, yo no lo entiendo", expresó el diez. Tras estas duras declaraciones, Maradona marcó su postura respecto a lo que él pensaba del deporte y las modificaciones que buscaban implementar desde la nueva directiva.

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Argentina e Inglaterra se enfrentan por un boleto a semifinales de la justa mundialista y es imposible no pensar en Maradona y su histórico gol a los ingleses durante el campeonato mundial de México 1986.

Ahora, será Lionel Messi quien intentará tomar la posta y poner al conjunto argentino en una nueva final, luego de haberlo logrado en el Qatar 2022. Todo está por definirse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que ya tiene a España como finalista y enfrentará al vencedor de Inglaterra vs Argentina el próximo domingo 19 de julio en Nueva York.