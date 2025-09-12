Cartelera de Worlds Collide sufre cambio de último minuto: ¿Qué luchador no estará en el evento?

Comienza la cuenta regresiva para la segunda edición de Worlds Collide 2025 , un evento que reunirá a lo mejor de la WWE, la AAA y NXT. No obstante, en las últimas horas se confirmó la baja de un luchador perteneciente a la Triple A, misma que no estará en el evento en turno.

En su reemplazo estará Laredo Kid, uno de los luchadores más espectaculares que la AAA tiene en la actualidad y que, en el pasado, llegó a competir por el Megacampeonato de la empresa. Ahora bien, ¿quién es el luchador que no estará en Worlds Collide 2025 y cuál es la razón?

¿Quién es el luchador de la AAA que no estará en Worlds Collide?

La cartelera actualizada de Worlds Collide 2025, entregada por la página oficial de la WWE, confirmó la baja de El Niño Hamburguesa, quien formaría parte de la batalla por relevos mixtos en donde también estarán estrellas como La Parka, Octagón Jr y Máscarita Sagrada, así como Mini Abismo Negro.

Hasta el momento se desconoce la razón oficial por la cual El Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide 2025 pese a haber sido confirmado hace unos días. Sin embargo, extraoficialmente se dice que la razón tendría que ver con problemas de visado, motivo por el cual su reemplazo será Laredo Kid,

¿Cuál es la cartelera de Worlds Collide 2025?

Mascarita Sagrada, Octagón Jr, La Parka y Laredo Kid vs Lince Dorado, Mini Abismo Negro, Joaquin Wilde y Cruz del Toro.

Dr. Wagner III vs Dragon Lee vs JD McDonagh vs Ethan Paige por el Campeonato Latinoamericano AAA.

Lola Vice y Mr. Iguana vs Finn Balor y Roxanne Perez.

Faby Apache vs Natalya.

Psycho Clown y Pagano vs The New Day por el Campeonato de Parejas AAA.

El Hijo del Vikingo vs Dominik por el Megacampeonato AAA.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Worlds Collide 2025 en México?

Si tu deseo es disfrutar de este nuevo evento de la WWE , la AAA y NXT, debes saber que Worlds Collide 2025 se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre en punto de las 20:00 horas, tiempo centro de México. La función se podrá ver en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube de la WWE.

