Casi 80%: el INSÓLITO dato negativo de Inglaterra en su empate con Ghana

El futbol y los números -históricamente- tuvieron un vínculo inquebrantable, ya que de manera sistemática se asocian para conformar estadísticas. Sin embargo, lo que ocurrió en el desafío de Inglaterra vs Ghana no pasó desapercibido. ¿La razón? Los registros confirmaron que el conjunto de los Tres Leones alcanzó una posesión de balón del 79%, cifra que se traduce en una marca inédita: es la primera selección en toda la historia de la Copa Mundial de la FIFA que registra semejante dominio territorial sin haber logrado anotar un solo gol.

El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel no solo impuso su ritmo, sino que prácticamente monopolizó el esférico durante los 90 minutos. Sin embargo, este dominio no se tradujo en contundencia frente al arco defendido por el combinado africano.

Lo más sorprendente es que esta cifra supera el 75% de posesión que, apenas unos días atrás, había registrado Ecuador en su también frustrante 0-0 ante la selección de Curazao. A diferencia de aquel encuentro, la barrera del 79% alcanzada por Inglaterra se establece ahora como el nuevo techo estadístico de la ineficacia ofensiva en el torneo, dejando en evidencia que, en el fútbol moderno, tener el balón no siempre garantiza el camino al éxito.

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Harry Kane |Mexsport

¿Qué significa este dato para el futuro del Grupo L?

Para Inglaterra, el récord es agridulce. Si bien demuestra una capacidad de control y manejo de tiempos superior a la de cualquier otra selección en la historia del certamen, el hecho de no haber perforado la red ghanesa les impide asegurar de antemano su lugar en los dieciseisavos de final.

