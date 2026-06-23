¿Inglaterra puede quedar afuera tras el empate ante Ghana? Esto dicen los números del Grupo L

Lo que muchos vaticinaban como uno de los duelos más electrizantes de la jornada terminó siendo un ejercicio de frustración en Boston. Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 en un compromiso chato, marcado por la rigidez táctica de los africanos y la falta de ideas de un equipo europeo que, pese a contar con Harry Kane en ataque, no encontró los caminos para quebrar el muro defensivo impuesto por los dirigidos por Carlos Queiroz. ¿Cómo es el panorama para la última fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Tras el gran triunfo inicial ante Croacia, los comandados tácticamente por Thomas Tuchel llegaban como favoritos para sellar su pase a los dieciseisavos de final, pero el empate los dejó en una posición que, si bien es cómoda, no garantiza matemáticamente su lugar en la siguiente ronda.

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Harry Kane |Mexsport

¿Inglaterra puede quedar afuera?

Con este reparto de unidades, tanto Inglaterra como Ghana alcanzan las 4 unidades tras dos jornadas disputadas. Aunque mantienen el liderazgo y una posición de privilegio, la paridad en el grupo ha dejado el escenario abierto.



¿Está en riesgo Inglaterra? Aunque el panorama es favorable, los ingleses aún no tienen el boleto asegurado. El desenlace dependerá de lo que suceda en el choque entre Panamá y Croacia , pero, sobre todo, de lo que ocurra en la última fecha.

Aunque el panorama es favorable, los ingleses aún no tienen el boleto asegurado. El desenlace dependerá de lo que suceda en el choque entre , pero, sobre todo, de lo que ocurra en la última fecha. El factor desempate: Con 4 puntos, los dirigidos por Tuchel podrían avanzar incluso sin ganar en el cierre, dependiendo de la combinación de resultados y los criterios de desempate de la FIFA. Sin embargo, el objetivo de evitar la presión innecesaria de una "final" en la tercera fecha no se cumplió.



Una fecha final de infarto

El destino de los ingleses y ghaneses se definirá el próximo sábado 27 de junio. Para evitar cualquier especulación o dependencia de terceros, ambos combinados saldrán a buscar los tres puntos que sellen definitivamente su clasificación.

Panamá vs. Inglaterra: El equipo de Tuchel necesita sumar para no depender de otros marcadores.

El equipo de Tuchel necesita sumar para no depender de otros marcadores. Croacia vs. Ghana: Un duelo clave, ya que los croatas —que llegan necesitados— buscarán arruinar los planes del equipo de Queiroz.



Ambos encuentros se disputarán en simultáneo, garantizando una jornada de alta tensión donde cualquier gol podría cambiar drásticamente el destino de los integrantes del grupo.

