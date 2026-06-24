Casi nadie habla de Luka Modrić, el crack de Croacia que también está en su último Mundial

Luka Modric es uno de los centrocampistas de mayor prestigio que se presentan dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El centrocampista del AC Milán es uno de los jugadores clave dentro de la Selección de Croacia. Jugándose la clasificación en un grupo conformado por Ghana, Inglaterra y Panamá.

A pesar de contar con 40 años de edad, el mediocampista croata ha disputado el 89 por ciento de los minutos dentro del certamen, siendo un jugador indispensable para los planes del equipo de Zlatko Dalić. Ante la última participación de Modric en la justa mundialista, vale la pena recordar su recorrido y legado dentro del evento deportivo.

Luka Modric jugaría su última Copa Mundial de la FIFA™|REUTERS

La trayectoria de Luka Modric en la Copa Mundial de la FIFA™

Luka Modric debutó en Alemania 2006 a sus 20 años de edad. Su experiencia en el primer Mundial le dejó un amargo recuerdo debido a que su selección quedó eliminada en la Fase de Grupos. La pesadilla continuó al quedarse fuera de la fiesta mundialista en Sudáfrica 2010, siendo la primera vez en la historia que Croacia se quedara sin participar en el evento.

Sin embargo, regresaron en Brasil 2014 para quedar nuevamente eliminados en la Fase de Grupos. Esta vez cayeron en un duelo decisivo ante México por 3 a 1. En Rusia 2018, el equipo croata logró superar la barrera de la Fase de Grupos para hacer un papel histórico al disputar la gran final ante Francia. Finalmente en Qatar lograron ganar la medalla de bronce tras vencer a Marruecos por 2 a 1.

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Los números de Luka Modric en los Mundiales

El registro de Luka Modric en la Copa Mundial de la FIFA™ es de 21 partidos, 2 goles y 1 asistencia. En cuanto a sus distinciones individuales, destacan el Balón de Oro en 2018 y el Balón de Bronce en 2022, siendo un jugador clave para que Croacia registrara participaciones históricas dentro de la historia de su selección.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 15: Luka Modric of Real Madrid presents his Balon d’Or Trophy to the crown prior to the La Liga match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on December 15, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)|Denis Doyle/Getty Images

La FIFA, en honor a la trayectoria de Modric, decidió darle un parche conmemorativo a su jersey debido a que jugará su quinta justa mundialista, entrando en un grupo exclusivo en donde jugadores como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi portan dicho distintivo dentro de sus uniformes.

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