El día que Argentina jugó contra Croacia y Luka Modrić les reclamó a los árbitros por “favorecerlos”

El arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha colocado a Lionel Messi y a Luka Modrić bajo los reflectores de la prensa internacional, aunque por razones diametralmente opuestas. Mientras el astro argentino firmó un debut soñado al despacharse con un triplete en la victoria 3-0 frente a Argelia, el capitán croata vivió una pesadilla en Croacia vs. Inglaterra.

Ante esta situación, muchos recordaron el enfrentamiento entre Argentina y Croacia en las semifinales de Qatar 2022. Es que ahora hay una intensa polémica por una tarjeta roja perdonada a Leo por un planchazo. En tanto, el jugador con pasado en el Real Madrid cometió un penal infantil en la primera mitad y no ayudó a su selección.

|Reuters

Con ambos referentes acaparando las tendencias globales en el Mundial 2026, el destino obliga a mirar el retrovisor para recordar el día en que sus caminos se cruzaron en la máxima exigencia, dejando un reclamo de Modrić hacia el arbitraje por un supuesto beneficio hacia la Argentina.

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Luka Modrić tuvo una fuerte queja contra la Argentina de Lionel Messi

La selección de Argentina frenó en seco la ilusión de Croacia con un contundente 3-0 en la semifinal de Qatar 2022. Los balcánicos, que venían con el envión anímico tras eliminar a Brasil en cuartos de final, perdieron con un penal que abrió el marcador y que desató la furia de Modrić al término de los 90 minutos.

Uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el partido entre Inglaterra y Croacia|mexsport

En aquella ocasión el silbante italiano Daniele Orsato pitó un polémico penal en la primera mitad que abrió el marcador a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

“Es uno de los peores que conozco”: El día que Modrić se quejó

El capitán de Croacia sorprendió a la zona mixta al hablar de Orsato. “El primer penal para mí no fue. No me gusta hablar de árbitros y tal, no suelo hacerlo nunca, pero hoy es imposible no hablar de él porque es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy, ya me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es un desastre”, señaló.

De todos modos, Luka Modrić apoyó a Messi y a Argentina

El desempeño arbitral en ese Argentina vs. Croacia —un eco que resuena hoy tras la polémica acción perdonada a Messi ante Argelia—, Modrić separó las cosas. “Si la afición argentina me ha aplaudido sólo me queda agradecer”, dijo. “Messi está haciendo un torneo increíble, está mostrando su calidad y toda su grandeza”, agregó ese día.

