Casi nadie vio la burla de una estrella de Cruz Azul contra Pumas: “campeón en CU”

La obtención de la décima corona de Cruz Azul —que ganó una suma millonaria— dejó secuelas en la capital, tanto para los ganadores como para los perdedores. Sin embargo, algo que muy pocos notaron fue que hubo una burla de una estrella de la Máquina contra Pumas UNAM, con la frase “campeón en CU”.

Aunque se dice que Pumas ya dejó atrás la dolorosa derrota con los cementeros, llegó una burla que pocos vieron. Pues Melissa Rivas, voz oficial de Cruz Azul, encendió las redes sociales con una publicación. La futura periodista deportiva festejó el campeonato de una manera que pocos aficionados universitarios lograron detectar al principio.

|X: Cruz Azul

La comunicadora posteó una serie de fotografías celebrando el título de La Máquina. En una de las imágenes principales, Rivas posó sosteniendo una playera blanca con la frase "campeón en CU". El dardo apuntó directamente al orgullo del conjunto universitario en su propio estadio.

TE PUEDE INTERESAR:



El contexto de la burla de Cruz Azul a Pumas: Guerra de declaraciones en la previa

La provocación en los festejos coronó una serie de tensiones previas entre ambas instituciones. Durante los días anteriores, jugadores universitarios declararon que la escuadra cementera carecía de identidad por no tener un recinto propio. Cruz Azul debió mudar su localía al Estadio Ciudad de los Deportes debido a que el Estadio CDMX (ex Azteca) pasó a la FIFA.

TE PUEDE INTERESAR:



Gonzalo Piovi respondió con firmeza tras el silbatazo final en Ciudad Universitaria. El defensor argentino aseguró que CU ya se siente más como la casa de Cruz Azul que de Pumas. El argumento del zaguero se respaldó en que los celestes dieron dos vueltas olímpicas en ese inmueble en menos de un año.

La era de Joel Huiqui tiene el respaldo de la voz del estadio de Cruz Azul

A través de un video, Rivas profundizó en las claves del éxito celeste. La conductora destacó a Joel Huiqui, quien asumió como DT y revolucionó por completo el funcionamiento de Cruz Azul. El estratega rompió una racha negativa que arrastraba la institución desde la temporada 2013 (avanzar en Liguilla como visitante). Al título, Melissa lo celebró con su curiosa playera.

