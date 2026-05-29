Cruz Azul ganó más de 22 millones de dólares en la temporada y este es el motivo

Cruz Azul cerró una temporada perfecta en el terreno de juego y en las finanzas. La directiva celeste aseguró ingresos millonarios gracias a sus recientes éxitos deportivos. La Máquina ya acumula un total de 22.5 millones de dólares garantizados únicamente en premios económicos.

La regularidad del plantel comandado por Vicente Sánchez, Martín Anselmi, Nicolás Larcamón y Joel Huiqui detonó esta histórica recaudación en las arcas del club. El desglose de las ganancias combina torneos locales y las próximas competencias organizadas por la FIFA (a las que también clasifica quien gane esta Concachampions).

El resumen del dinero que ganó o ganará Cruz Azul en esta temporada

1 millón de dólares por ser el Equipo de la Temporada 2024/25.

5 millones de dólares por ser Campeón Concachampions.

2 millones de dólares por haber participado en la Copa Intercontinental.

9.5 millones de dólares por la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

1 millón de dólares por ser el Equipo de Temporada 2025/26.

4 millones de dólares por ser Campeón de Liga MX (Clausura 2026).

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El éxito internacional fue clave para Cruz Azul

El mayor impacto financiero para los cementeros provino de la Concacaf Champions Cup. Al coronarse campeones del certamen en 2025, el club aseguró un premio directo de 5 millones de dólares. Este título internacional abrió las puertas a las competencias más prestigiosas del planeta.

La obtención del campeonato de Concacaf otorgó el boleto directo al Mundial de Clubes 2029. Dicha clasificación garantiza un ingreso base de 9.5 millones de dólares. Además, la participación en la Copa Intercontinental sumó otros 2 millones de dólares a la cuenta de la Máquina Celeste.

Ahora Cruz Azul también ejerce un dominio local

En el ámbito doméstico, Cruz Azul mantuvo la misma consistencia económica. La obtención del título de la Liga MX en el Clausura 2026 otorga una recompensa de 4 millones de dólares. El rendimiento sostenido colocó al equipo en la cima de la tabla general durante dos temporadas.

|MEXSPORT

La organización de la liga otorgó un millón de dólares extra por ser el equipo de la temporada. A este monto se le añade otro millón bajo el mismo concepto de consistencia deportiva. La suma de estos rubros completa la cifra de más de 22 millones.

