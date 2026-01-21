Faltó a la escuela para ir a un partido, se dieron cuenta y lo castigaron de una manera horrible

Un hecho que volvió a convertirse en viral en redes sociales tiene como protagonista a Sammy Scott, un niño inglés de tan solo 9 años de edad y que es fanático del futbol. Resulta que las cámaras de la televisión captaron al chico, muy eufórico, durante el partido entre Arsenal y Newcastle por las semifinales de la EFL Cup de la temporada 2024/25. Sin embargo, el caso se haría aún más conocido tras conocerse que el joven recibió un castigo escolar tras el encuentro.

Sammy es aficionado del Newcastle y asistió al duelo de ida de la Carabao Cup ante los ‘Gunners’, disputado en el Emirates Stadium , con el permiso de sus padres. El niño fue captado por la TV celebrando uno de los goles de su equipo, que luego terminó ganando por 2-0. Sin embargo, su imagen recorrió el mundo entero y llegó a las manos de los directivos del colegio de Scott.

Sammy Scott fue castigado por asistir al Arsenal vs Newcastle de la EFL Cup 2024/25|Crédito: Captura de pantalla

El castigo que la escuela le propició a Sammy Scott

Según diversos reportes, la madre de Sammy le había comunicado a la escuela del niño que se ausentaría a las clases de ese martes 7 de enero de 2025 por enfermedad. No obstante, la aparición de Scott en televisión derrumbó la justificación de sus padres, por lo que la institución educativa decidió tomar una decisión polémica para muchos.

TE PUEDE INTERESAR:



Resulta que unos días más tarde, el colegio le comunicó a la familia de Sammy que su falta a clases sería registrada como “no autorizada”, luego de que la institución comprobara que el menor se encontraba en Londres asistiendo al partido de la EFL Cup y no a causa de motivos de salud.

El comunicado del colegio de Sammy a sus padres|Crédito: Captura de pantalla

El castigo de la escuela produjo un descalabro en redes sociales

El caso de Sammy y su escuela se volvió viral en redes sociales, por lo que miles de internautas opinaron al respecto. Gran parte de la comunidad respaldó al niño, señalando que se trataba de una experiencia única y comprensible para cualquier aficionado del futbol.

Sin embargo, otros usuarios respaldaron el accionar de la escuela por aplicar el reglamento. El caso se hizo aún más conocido luego de que distintos medios deportivos de Inglaterra dieran a conocer lo sucedido.

Lo cierto es que la opinión popular, en su mayoría, cree que el castigo por parte del colegio fue innecesario, argumentando que el futbol también forma parte de la educación emocional y social de los niños.