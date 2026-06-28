Ni Pelé ni Maradona: qué jugador tiene el récord más difícil de las Copas del Mundo y que Messi busca romper

La Selección de Argentina se alista como una de las favoritas para levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El vigente campeón del mundo clasificó a los dieciseisavos de final como líderes del Grupo J. Contando con un Lionel Messi que busca en la presente edición un récord histórico.

El astro argentino suma 6 goles en 3 partidos de la Fase de Grupos. Por lo que uno de los grandes retos que tendrá en el camino a la gran final será el ser el jugador que más goles anotó en una justa mundialista. Un récord que no pudieron romper en su momento leyendas como Pelé, Maradona o Ronaldo Nazario.

Lionel Messi suma 6 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Leo Messi

Lionel Messi va por el récord más difícil de la Copa Mundial de la FIFA™

Just Fontaine posee un récord que es considerado como el más difícil en una justa mundialista. El delantero francés registró 13 goles en el Mundial de Suecia en 1958. Siendo una de las grandes hazañas que ningún otro futbolista ha logrado igualar a lo largo de la historia del certamen.

El paso de Fontaine dentro de la justa mundialista fue de 6 goles en la Fase de Grupos, 2 goles en Cuartos de Final, 1 gol en Semifinales y 4 goles en el partido por el tercer lugar. Por lo que hasta el momento podemos decir que el ritmo de Lionel Messi ha sido similar al de Fontaine 68 años atrás.

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Los máximos goleadores en una sola Copa Mundial de la FIFA™

Tras el récord de Fontaine se encuentra en el segundo lugar la marca del futbolista húngaro Sándor Kocsis de 11 goles (Suiza 1954). Mientras que en tercer lugar vemos al alemán Gerard Müller con 10 goles en el Mundial de México 1970, en cuarto lugar al brasileño Ademir con 9 goles en Brasil 1950 y a Eusebio con 9 goles en Inglaterra 1966.

Just Fontaine posee el récord de más goles en una Copa Mundial de la FIFA™|Crédito: Especial ‘X’ - @DataFutebol

Debajo del TOP 5 podemos encontrar en la sexta posición al argentino Guillermo Stábile con 8 goles en Uruguay 1930. Dicha marca sería igualada en Corea-Japón 2002 por Ronaldo Nazario y en Qatar 2002 con el debut de Kylian Mbappé en Rusia 2018. En la novena posición y décima se encuentran los brasileños Leônidas con 7 goles en Francia 1938 y Jairzinho con 7 goles en México 1970.

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