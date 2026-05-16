Un HISTÓRICO de Italia al borde de la desaparición tras una año de gestión de su presidenta

El Ternana Calcio, equipo con poco más de 100 años de historia en el futbol de Italia, nombró hace un año a Claudia Rizzo como su presidenta con apenas 23 años, esperando que sus ideas frescas ayudaran al club Fera a escalar posiciones en la Serie C, pero 12 meses después de su nombramiento el conjunto Rojiverde está al borde de la quiebra.

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Ternana, el histórico club italiano que está a punto de desaparecer por las deudas

El Ternana Calcio terminó la temporada 2025-26 de la Serie C en el puesto nueve, aunque pudo obtener un mejor lugar de no ser por los cinco puntos descontados por sus problemas económicos y administrativos que lo tienen al borde de la desaparición.

A pesar de eso, el equipo calificó al Playoff por el ascenso, aunque terminó eliminado prematuramente tras empatar contra el Pianese

El equipo de Terni fue adquirido por Gianluigi Rizzo, empresario del sector clínico, en 2025 y nombró a su hija Claudia como la presidenta del club; sin embargo, la mujer de 23 años no ha podido rescatar al club del abismo.

Ternana entró en liquidación judicial; sin embargo, el primer intento por subastarlo fracasó estrepitosamente al no encontrar compradores, por lo que podría perder el privilegio de competir en el futbol profesional italiano.

El equipo entró en procedimiento de liquidación judicial desde el pasado 17 de abril ante el Tribunal de Terni, un primer paso para la revisión de sus obligaciones frente a sus acreedores, y se estableció un precio base de 260 mil euros y un plazo para presentar ofertas del 12 de mayo.

Pero no hubo comprador para la parte deportiva del club, lo que deja al Ternana ante una compleja situación que podría derivar en su desaparición y está al borde de perder su continuidad en la Serie C italiana.

A diferencia de México, en países como Italia el futbol está profundamente arraigado y una desaparición o cambio de equipos impacta profundamente en las comunidades, por lo que la quiebra del Ternana puede significar un paso doloroso para la ciudad y el sistema de competencia en general.

La afición del Ternana vive días complejos ante la posibilidad de perder a su equipo, pero se espera que en los próximos días el panorama se aclare y las condiciones para que el club continúe en el profesionalismo mejoren.

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