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Fútbol

César Azpilicueta al hospital por una patada en la cara

El español César Azpilicueta, futbolista del Chelsea, fue retirado en camilla y asistido con oxígeno del partido entre su equipo y el Southampton

César Azpilicueta recibe una tremenda patada

Escrito por: Fernando Campos

Londres, Inglaterra. Minutos de tensión se vivieron en la cancha Stamford Bridge cuando el español César Azpilicueta, jugador del Chelsea, fue retirado en camilla y asistido con oxígeno en partido entre la escuadra londinense y el Southampton después de recibir un aparatoso golpe en la cara.

 

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En una jugada dentro del área del Chelsea, el internacional español se llevó una patada en la cara de Sekou Mara. Azpilicueta quedó tendido en el terreno de juego y los futbolistas del Chelsea rápidamente pidieron la presencia de las asistencias, que estuvieron durante varios minutos atendiendo al jugador.

 

Tras una espera que se alargó casi diez minutos, Azpilicueta salió del campo en camilla, con su nombre coreado por los aficionados 'Blues' y con una máscara que le suministraba oxígeno.

 

César Azpilicueta

Graham Potter, técnico del Chelsea, confirmó en rueda de prensa que Azpilicueta está "consciente en el hospital" y que ha hablado con su mujer.

 

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"Está en el hospital, el mejor sitio en el que podría estar. Está consciente y hablando con su mujer. Estábamos muy preocupados, pero ahora está donde mejor podría estar y le harán pruebas", aseguró Potter.

El jugador español se someterá en las próximas horas a más pruebas en el hospital donde está ingresado.

 

Chelsea sigue en mala racha al caer en casa ante Southampton por 0-1 gracias a la anotación de James Ward-Prowse al minuto 45 del encuentro.

 

Chelsea se encuentra de capa caída en la Premier League

 

Los ‘Blues’ suman ya cuatro partidos sin conocer la victoria en la Premier League, antes había empatado con el West Ham, Fulham y Liverpool. La escuadra londinense se ubica en el décimo puesto con 31 puntos en 23 encuentros, ocho unidades de los puestos europeos.

 

Por su parte, el equipo del Southampton recibió una bocanada de esperanza para permanecer en la máxima categoría del futbol inglés ya que con los tres ganados suma 18 puntos, tres por debajo de la zona de salvación. En este momento se ubica en la última posición.

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