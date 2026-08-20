Este es el mexicano en Europa que Pumas quiere; no es Heriberto Jurado

El futbol mexicano está viviendo momentos bastante movidos en cuanto a transferencias rumbo a Europa y en este caso, de presuntos regresos al balompié nacional. César Huerta ha sido uno de los rumores más latentes desde hace semanas, donde los principales clubes que lo querrían son Toluca y Cruz Azul. Entonces, esto se sabe de su presente con Anderlecht y si Pumas podría aspirar a traerlo a México de vuelta.

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¿César Huerta podría llegar a los Pumas?

Aunque no hay imposibles, que el Chino regrese al conjunto auriazul se percibe muy complicado. Para eso se debe entender qué es lo que vive César en su inicio de campaña, donde lamentablemente ha perdido protagonismo total en las actividades del club. Se tenía bastante fe de un despegue desde su llegada a Bélgica, pero hoy es un borrado del plantel.

No le han dado minutos en el inicio de campaña con el Anderlecht y está en la lista de transferibles del equipo. Incluso para su partida de playoffs de Europa League, no hizo el viaje por decisión técnica. En ese sentido, un regreso a México ha sonado como una vía de escape, pero el tema del valor de su ficha también luce complicado de sortear.

Se ha indicado que Toluca ha aparecido con bastante interés, pero los belgas piden 6 millones de euros para hacerse de los servicios del mexicano. Una inversión así es porque se apuesta por dicho jugador para hacer algo destacado. En ese sentido, Pumas queda prácticamente descartado, pues gastos de ese tamaño son difíciles de gestionar para la institución.

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El mercado de fichajes sigue abierto, sin embargo en los Pumas se nota complicado concretar las compras que muchos desearían. En días pasados se anunció la llegada de Israel Luna, que en general se catalogó (según los dicho por las redes sociales) como insuficiente para pensar en un verdadero fortalecimiento del plantel. Por ello en días recientes también se indicó la posibilidad de traer a Heriberto Jurado, aunque la misión del juvenil sería consolidar su carrera en Europa.