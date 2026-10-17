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CONFIRMADO: César Luis Merlo revela interés de equipo de LaLiga por Erik Lira

Hay un nuevo equipo de LaLiga con interés para poder fichar a Erik Lira, información revelada por el periodistas César Luis Merlo

Erik Lira
Mónaco evalúa alternativas en caso de que Erik Lira no llegue|Crédito: @CruzAzul / X

Escrito por: Iván Vilchis

El pasado viernes 16 de octubre del 2026, el periodista César Luis Merlo subió un video en su canal de YouTube en el que reveló que el conjunto del Valencia de LaLiga tendría un fuerte interés en poder fichar a Erik Lira de Cruz Azul.

La dificultad que tendrá Valencia para fichar a Erik Lira

Hace unos días, empezó el rumor porque vieron al representante de Lira en las instalaciones del Valencia, Merlo detalló que Aguirre si está interesado en poder fichar al jugador pero el propio periodista señala que es algo muy complicado en poderse concretar debido a que el club español no ha gastado tanto dinero en los últimos periodos de fichaje y no cuenta con tanto capital como para poder cerrar un refuerzo del estilo.

Cruz Azul esperaba recibir un poco más de 10 millones de euros de parte del Monaco para la salida de Lira, por lo que Valencia tendría que igualar la oferta. Un escenario complicado pues el club lleva varios torneos sin fichar un jugador en ese precio pero con la llegada de Javier Aguirre al Valencia, el equipo busca poder salvarse del descenso y el experimentado entrenador podría pedir refuerzos para el mercado de enero. Motivo por el cual Lira sería una de sus primeras opciones por su buen nivel y la confianza que le tuvo en su paso con la Selección Mexicana.

Por el momento, Lira seguirá enfocado en Cruz Azul y a la espera de una oferta que le agrade a él y al club para poder dar su salto a Europa. El mediocampista deberá de seguir demostrando su buen nivel en el terreno de juego para poder mantener la atención de los futbolista

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