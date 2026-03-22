César Montes marca un GOLAZO en su regreso a las canchas y lidera la goleada del Lokomotiv Moscú en Rusia (VIDEO)

El defensa mexicano César Montes tuvo un regreso inmejorable a las canchas al firmar un gol de gran calidad en la victoria del FC Lokomotiv Moscú ante FC Akron Tolyatti, dentro de la Jornada 22 de la Liga Premier de Rusia. El zaguero abrió el marcador apenas al minuto 6, en lo que significó un tanto clave para encaminar el triunfo de su equipo.

La anotación llegó tras una acción dentro del área en la que Montes recibió de espaldas a la portería. Con rapidez y técnica, giró sobre su eje y definió de primera intención con la pierna izquierda, colocando el balón en el ángulo y dejando sin opciones al guardameta rival.

El gol marcó el rumbo del encuentro, ya que el Lokomotiv se fue al descanso con una ventaja de 5-1, rompiendo una racha reciente sin victorias y consolidándose en los primeros puestos de la tabla.

El tanto también tiene un valor especial en lo individual, ya que representa el cuarto gol de Montes en Rusia, además, mantiene una tendencia particular, pues su anotación previa en el campeonato también fue frente al Akron Tolyatti.

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🤯🇷🇺 EL GOLAZO DE CESAR MONTES EN SU REGRESO CON EL LOKOMOTIV MOSCÚ!



PRIMER GOL DE LA TEMPORADA. 🔥



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Cesár Montes regresa tras su lesión

El defensor mexicano volvió a la actividad luego de una molestia física sufrida el pasado 9 de marzo en un partido ante el Akhmat Grozny, donde tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 30. En su momento, la situación generó preocupación tanto en su club como en el entorno de la Selección Mexicana.

Sin embargo, tras los estudios médicos, se descartó una lesión de gravedad. El técnico Mikhail Galaktionov confirmó que se trataba de un problema muscular menor, lo que permitió a Montes recuperarse en un corto periodo y regresar en óptimas condiciones para este compromiso.

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¿César Montes volvería a la Liga BBVA MX?

El rendimiento de César Montes llega en un momento clave, ya que reportará con la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA, donde el combinado nacional enfrentará a Selección de Portugal y Selección de Bélgica.

En paralelo, en los últimos meses han surgido reportes que lo vinculan con un posible regreso a la Liga BBVA MX, particularmente con Cruz Azul, donde incluso se habría realizado un primer acercamiento para conocer su situación contractual y pretensiones salariales, sin que exista hasta ahora una negociación formal.

En cuanto a su valor en el mercado, de acuerdo con la más reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, Montes está tasado en siete millones de euros. Su valor más alto registrado ha sido de 8.00 millones de euros, alcanzado durante su llegada al futbol europeo, lo que lo mantiene como uno de los defensores mexicanos mejor posicionados en el mercado internacional.

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