Ex jugador de la NFL le declara su amor a la Selección Mexicana

Johnson volvió a demostrar su amor por el Tri como pocos lo hacen, incluso desde fuera de México. Esta vez no fue con una frase suelta o una broma en redes, sino con una imagen que dejó claro su compromiso con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El exreceptor de Bengals y Patriots ha construido desde hace años una relación muy particular con México y su fútbol, al punto de autodenominarse “The Black Mexican”, pese a no tener ascendencia mexicana. Su fascinación, según ha contado, nace del cariño por la cultura, la gastronomía y el país, pero también del vínculo que desarrolló con la Liga MX y, sobre todo, con el combinado nacional, al que sigue con fe inquebrantable.

Chad Ochocinco y su amor por la selección mexicana

La nueva prueba de esa devoción llegó con una publicación donde Chad Ochocinco aparece vistiendo la camiseta oficial de la Selección Mexicana, una postal que rápidamente encendió reacciones entre fans del Tri en Estados Unidos. La historia cobra aún más fuerza porque no se trata de una playera “retro” o casual: se muestra con la indumentaria actual, como si se tratara de un aficionado más que ya está en modo Mundial.

Y por si faltaba algo para reforzar el mensaje, el propio Chad ha dejado ver que la playera no es solo para la foto: también la usa como parte de su día a día, incluso para dormir, como símbolo de que “se siente mexicano” y de que confía en lo que pueda lograr el equipo de Javier Aguirre. En una época de escepticismo y críticas, su postura destaca por la lealtad total: la fe primero, los pronósticos después.

¿Cuál es el jugador favorito de Chad Ochocinco?

Pero el gesto no se quedó únicamente en ponerse la camiseta. Chad también reveló un detalle que conecta directo con la nostalgia tricolor: su jugador mexicano favorito de todos los tiempos es Jorge Campos, el legendario arquero que marcó época y se volvió un ícono por su estilo, personalidad y uniformes multicolores.

Para Chad Ochocinco, Campos representa “todo” con la playera nacional: identidad, carácter y una forma única de vivir el fútbol. Y es ahí donde su historia con la Selección Mexicana toma otra dimensión, porque no es un fan de ocasión; es alguien que creció mirando a ese Tri noventero —con el Mundial de Estados Unidos 1994 como referencia emocional— y que todavía lo tiene presente como parte de su propia memoria deportiva.

En el fondo, el mensaje de Chad es simple y poderoso: el fútbol también se trata de pertenencia. Y mientras la selección mexicana busca reconectar con su gente en el camino a 2026, un exastro de la NFL ya dejó claro que, al menos desde las gradas y las redes, el amor sigue vivo.

