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Las leyendas del Real Madrid y del Liverpool

#Galería Te presentamos a los jugadores más emblemáticos de los finalistas

Por: Azteca Deportes

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Mark Metcalfe/Getty Images | Steven Gerrard, el eterno ídolo del Liverpool

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Denis Doyle/Getty Images | Uno de los mejores porteros de la historia, Iker Casillas

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Laurence Griffiths/Getty Images | El Niño Torres se convirtió en un consentido de la afición por sus goles

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Jasper Juinen/Getty Images | El segundo máximo anotador del Real Madrid, Raúl González

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Shaun Botterill/Getty Images | Xabi Alonso, quien posteriormente jugaría para el Real Madrid

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Denis Doyle/Getty Images | ‘Zizou’, un mago en la cancha que buscará el bicampeonato como entrenador

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Michael Regan/Getty Images | El Jefecito Mascherano siempre dejaba todo en el terreno de juego

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Bagu Blanco/Getty Images | Roberto Carlos tenía un cañón en la pierna izquierda

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Kevin Keegan, leyenda red.

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Hulton Archive/Getty Images | La leyenda blanca, Don Alfredo Di Stéfano

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Mark Metcalfe/Getty Images | Steven Gerrard, el eterno ídolo del Liverpool

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Denis Doyle/Getty Images | Uno de los mejores porteros de la historia, Iker Casillas

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Laurence Griffiths/Getty Images | El Niño Torres se convirtió en un consentido de la afición por sus goles

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Jasper Juinen/Getty Images | El segundo máximo anotador del Real Madrid, Raúl González

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Shaun Botterill/Getty Images | Xabi Alonso, quien posteriormente jugaría para el Real Madrid

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Denis Doyle/Getty Images | ‘Zizou’, un mago en la cancha que buscará el bicampeonato como entrenador

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Michael Regan/Getty Images | El Jefecito Mascherano siempre dejaba todo en el terreno de juego

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Bagu Blanco/Getty Images | Roberto Carlos tenía un cañón en la pierna izquierda

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Kevin Keegan, leyenda red.

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Hulton Archive/Getty Images | La leyenda blanca, Don Alfredo Di Stéfano

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