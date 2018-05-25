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Las leyendas del Real Madrid y del Liverpool
#Galería Te presentamos a los jugadores más emblemáticos de los finalistas
Mark Metcalfe/Getty Images | Steven Gerrard, el eterno ídolo del Liverpool
Denis Doyle/Getty Images | Uno de los mejores porteros de la historia, Iker Casillas
Laurence Griffiths/Getty Images | El Niño Torres se convirtió en un consentido de la afición por sus goles
Jasper Juinen/Getty Images | El segundo máximo anotador del Real Madrid, Raúl González
Shaun Botterill/Getty Images | Xabi Alonso, quien posteriormente jugaría para el Real Madrid
Denis Doyle/Getty Images | ‘Zizou’, un mago en la cancha que buscará el bicampeonato como entrenador
Michael Regan/Getty Images | El Jefecito Mascherano siempre dejaba todo en el terreno de juego
Bagu Blanco/Getty Images | Roberto Carlos tenía un cañón en la pierna izquierda
Kevin Keegan, leyenda red.
Hulton Archive/Getty Images | La leyenda blanca, Don Alfredo Di Stéfano
Mark Metcalfe/Getty Images | Steven Gerrard, el eterno ídolo del Liverpool
Denis Doyle/Getty Images | Uno de los mejores porteros de la historia, Iker Casillas
Laurence Griffiths/Getty Images | El Niño Torres se convirtió en un consentido de la afición por sus goles
Jasper Juinen/Getty Images | El segundo máximo anotador del Real Madrid, Raúl González
Shaun Botterill/Getty Images | Xabi Alonso, quien posteriormente jugaría para el Real Madrid
Denis Doyle/Getty Images | ‘Zizou’, un mago en la cancha que buscará el bicampeonato como entrenador
Michael Regan/Getty Images | El Jefecito Mascherano siempre dejaba todo en el terreno de juego
Bagu Blanco/Getty Images | Roberto Carlos tenía un cañón en la pierna izquierda
Kevin Keegan, leyenda red.
Hulton Archive/Getty Images | La leyenda blanca, Don Alfredo Di Stéfano