Mal y de malas: Así arrancó la pretemporada de F1 en Baréin para Franco Colapinto

La pretemporada apenas levantó el telón y Franco Colapinto ya tuvo que apretar los dientes. El argentino vivió una jornada cuesta arriba en los primeros test oficiales de Fórmula 1 en Baréin, donde Alpine reconoció que el nuevo A526 presentó fallas que limitaron seriamente el trabajo en pista.

Colapinto estaba programado para rodar por la mañana, pero el monoplaza comenzó a dar señales de inestabilidad desde temprano. A mitad de sesión, el auto quedó detenido en el trazado y obligó al equipo a intervenir de inmediato. Las imágenes no fueron las ideales para un proyecto que busca estabilidad desde el arranque.

El balance numérico refleja el golpe: apenas 28 vueltas completadas y sin un tiempo representativo en la tabla. Fue el piloto que menos giró en la jornada. En un test donde cada kilómetro cuenta, eso pesa… y mucho.

Franco's morning in 📸 pic.twitter.com/ESLvhN5dwL — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 11, 2026

Alpine admite fallas en distintas áreas

Dsde el equipo no escondieron la situación. Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, explicó que enfrentaron “algunos problemas en distintas áreas del auto” que forzaron paradas repetidas durante la mañana. En otras palabras: el coche nuevo todavía está encontrando su punto.

También dejó claro que, tratándose de un monoplaza completamente renovado bajo el reglamento 2026, los contratiempos son parte del proceso. El desafío ahora es resolverlos rápido y evitar que se repitan.

Lo rescatable fue la reacción del equipo en la sesión vespertina. Pierre Gasly logró completar 49 vueltas y firmó el octavo mejor tiempo del día, lo que permitió maquillar un poco el panorama. Aun así, Alpine terminó entre las escuderías con menor kilometraje acumulado.

Colapinto tendrá revancha

El argentino volverá a subirse al A526 el viernes para cerrar la primera semana de pruebas. Ahí tendrá la oportunidad de recuperar terreno y, sobre todo, sumar las vueltas que no pudo completar en esta primera aparición.