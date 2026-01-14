Resumen de fichajes: estos son todos los refuerzos de cada equipo de la Liga BBVA MX

El mercado de invierno se ha movido constantemente, pues en las últimas semanas se anunciaron varias altas y bajas por los 18 clubes de la Liga BBVA MX. El Clausura 2026 ya arrancó con una buena primera jornada y hasta el momento de esta edición se está disputando la fecha 2. Por si te lo perdiste, aquí te dejamos todos los fichajes de cada equipo y los rumores.

1. Toluca



Sebastián Córdova – Tigres

– Tigres Jorge Díaz Price – Cancún FC

– Cancún FC Pável Pérez – Necaxa ( Será uno de los 4 futbolistas con pasado en Chivas en la escuadra escarlata

Sebastián Córdova es uno de los refuerzos del Toluca, llega de Tigres.|Toluca FC

2. Club América



Rodrigo Dourado – Atlético de San Luis

– Atlético de San Luis Fernando Tapia – Tigres

– Tigres Aarón Mejía – Xolos

3. Cruz Azul



Agustín Palavecino – Necaxa

4. Chivas de Guadalajara



Brian Gutiérrez – Chicago Fire

– Chicago Fire Ricardo Marín - Puebla

- Puebla Ángel Sepúlveda – Cruz Azul

5. Pumas UNAM



César Garza – Dundee FC

– Dundee FC Tony Leone - Rayados

- Rayados Juninho – Flamengo

– Flamengo Jordan Carrillo – Santos Laguna

– Santos Laguna Jesús Rivas – Puebla

6. Rayados de Monterrey



Alonso Aceves – Rayados

– Rayados Luca Orellano – Cincinnati

7. Atlas



Manuel Capasso – Olimpia

– Olimpia Rodrigo Schlegel – Orlando City

8. Atlético de San Luis



Anderson Duarte – Toluca

– Toluca Benjamín Galindo – Cancún FC

– Cancún FC Leonardo Flores – Tigres

– Tigres Santiago Muñoz – Santos Laguna

9. Juárez



Pedro Caixinha – Entrenador

– Entrenador Ettson Ayón – León

10. León



José Iván Rodríguez – Necaxa

– Necaxa Juan Pablo Domínguez – Toluca

– Toluca Nicolás Vallejo – Independiente

– Independiente Abraham Villegas – Tapatío

– Tapatío Sebastián Vegas – Rayados

– Rayados Diber Cambindo – Necaxa

11. Necaxa



Raúl Martínez – Chivas

– Chivas Martín Varini – Entrenador

– Entrenador Danny Leyva – Seattle Sounders

– Seattle Sounders Emilio Rodríguez - León

- León Julián Carranza – Feyenoord

– Feyenoord Agustín Almendra – Racing

– Racing Kevin Gutiérrez – Defensa y Justicia

– Defensa y Justicia Francisco Méndez – Chivas

12. Pachuca



Salomón Rondón – Real Oviedo

– Real Oviedo Alan Mozo – Chivas

13. Puebla



Albert Espigares – Entrenador

– Entrenador Eduardo Mustre – FIU Panthers

– FIU Panthers Kevin Velasco – Athletico-PR

– Athletico-PR Ignacio Maestro Puch – Independiente

14. Querétaro



Esteban González – Entrenador

– Entrenador Lucas Abascia – Atlético Central

– Atlético Central Bayron Duarte – Bucaramanga

– Bucaramanga Daniel Parra – Atlético Morelia

– Atlético Morelia Jean Unjanque – Cancún FC

– Cancún FC Alex Alcalá – Manchester City

– Manchester City Eduardo Pérez – Tampico Madero

– Tampico Madero Erik Dueñas – Houston

– Houston Waldo Madrid – Necaxa

15. Santos Laguna



Lucas Di Yorio – Athetico-PR

– Athetico-PR Efraín Orona – Puebla

– Puebla Carlos Gruezo – San José Earthquakes

– San José Earthquakes Ezequiel Bullaude – Xolos

– Xolos Kevin Picón – Sporting Atlético

16. Xolos de Tijuana



Ignacio Rivero – Cruz Azul

– Cruz Azul Josef Martínez – San José Earthquakes

– San José Earthquakes Diego Abreu – Defensor Sporting

Los rumores de fichajes de los equipos de la Liga BBVA MX

En este Clausura 2026 2 equipos no han integrado refuerzos hasta el momento, los cuales son Tigres de la UANL y Mazatlán FC. En el caso de los felinos hay varios rumores de posibles fichajes, entre ellos el de John Solís. Sin embargo, su contratación cada vez se aleja más.

El caso de Miguel Borja con Cruz Azul es complicado y todo parece indicar a que se cayó por temas contractuales, por lo que se regresará a su país, según informó Mauricio Gutiérrez, periodista de TV Azteca Deportes.

El bicampeón también quiere sumar un refuerzo más a su plantilla y hay reportes de que Franco Rossi será la nueva contratación para el Clausura 2026. El delantero de 23 años milita en Cerro Largo de Uruguay.