Resumen de fichajes: estos son todos los refuerzos de cada equipo de la Liga BBVA MX
Los equipos de la liga mexicana hicieron varios movimientos en el mercado invernal, solo 2 de ellos aún no suman refuerzos
El mercado de invierno se ha movido constantemente, pues en las últimas semanas se anunciaron varias altas y bajas por los 18 clubes de la Liga BBVA MX. El Clausura 2026 ya arrancó con una buena primera jornada y hasta el momento de esta edición se está disputando la fecha 2. Por si te lo perdiste, aquí te dejamos todos los fichajes de cada equipo y los rumores.
1. Toluca
- Sebastián Córdova – Tigres
- Jorge Díaz Price – Cancún FC
- Pável Pérez – Necaxa ( Será uno de los 4 futbolistas con pasado en Chivas en la escuadra escarlata )
2. Club América
- Rodrigo Dourado – Atlético de San Luis
- Fernando Tapia – Tigres
- Aarón Mejía – Xolos
3. Cruz Azul
- Agustín Palavecino – Necaxa
4. Chivas de Guadalajara
- Brian Gutiérrez – Chicago Fire
- Ricardo Marín - Puebla
- Ángel Sepúlveda – Cruz Azul
5. Pumas UNAM
- César Garza – Dundee FC
- Tony Leone - Rayados
- Juninho – Flamengo
- Jordan Carrillo – Santos Laguna
- Jesús Rivas – Puebla
6. Rayados de Monterrey
- Alonso Aceves – Rayados
- Luca Orellano – Cincinnati
7. Atlas
- Manuel Capasso – Olimpia
- Rodrigo Schlegel – Orlando City
8. Atlético de San Luis
- Anderson Duarte – Toluca
- Benjamín Galindo – Cancún FC
- Leonardo Flores – Tigres
- Santiago Muñoz – Santos Laguna
9. Juárez
- Pedro Caixinha – Entrenador
- Ettson Ayón – León
10. León
- José Iván Rodríguez – Necaxa
- Juan Pablo Domínguez – Toluca
- Nicolás Vallejo – Independiente
- Abraham Villegas – Tapatío
- Sebastián Vegas – Rayados
- Diber Cambindo – Necaxa
11. Necaxa
- Raúl Martínez – Chivas
- Martín Varini – Entrenador
- Danny Leyva – Seattle Sounders
- Emilio Rodríguez - León
- Julián Carranza – Feyenoord
- Agustín Almendra – Racing
- Kevin Gutiérrez – Defensa y Justicia
- Francisco Méndez – Chivas
12. Pachuca
- Salomón Rondón – Real Oviedo
- Alan Mozo – Chivas
13. Puebla
- Albert Espigares – Entrenador
- Eduardo Mustre – FIU Panthers
- Kevin Velasco – Athletico-PR
- Ignacio Maestro Puch – Independiente
14. Querétaro
- Esteban González – Entrenador
- Lucas Abascia – Atlético Central
- Bayron Duarte – Bucaramanga
- Daniel Parra – Atlético Morelia
- Jean Unjanque – Cancún FC
- Alex Alcalá – Manchester City
- Eduardo Pérez – Tampico Madero
- Erik Dueñas – Houston
- Waldo Madrid – Necaxa
15. Santos Laguna
- Lucas Di Yorio – Athetico-PR
- Efraín Orona – Puebla
- Carlos Gruezo – San José Earthquakes
- Ezequiel Bullaude – Xolos
- Kevin Picón – Sporting Atlético
16. Xolos de Tijuana
- Ignacio Rivero – Cruz Azul
- Josef Martínez – San José Earthquakes
- Diego Abreu – Defensor Sporting
Los rumores de fichajes de los equipos de la Liga BBVA MX
En este Clausura 2026 2 equipos no han integrado refuerzos hasta el momento, los cuales son Tigres de la UANL y Mazatlán FC. En el caso de los felinos hay varios rumores de posibles fichajes, entre ellos el de John Solís. Sin embargo, su contratación cada vez se aleja más.
El caso de Miguel Borja con Cruz Azul es complicado y todo parece indicar a que se cayó por temas contractuales, por lo que se regresará a su país, según informó Mauricio Gutiérrez, periodista de TV Azteca Deportes.
El bicampeón también quiere sumar un refuerzo más a su plantilla y hay reportes de que Franco Rossi será la nueva contratación para el Clausura 2026. El delantero de 23 años milita en Cerro Largo de Uruguay.