Chayanne y Marc Anthony cambian los escenarios por el golf

Marc Anthony, Chayanne y Luis Fonsi cambiarán los escenarios por el golf y lo harán por una noble causa. Ellos participarán el próximo 9 de mayo, en el torneo de golf de la Fundación Maestro Cares.

El objetivo del evento es recaudar fondos que serán destinados a niños desfavorecidos de toda Latinoamérica y de Estados Unidos. El evento se realizará en Miami, Florida y también contará con la presencia de Yandel, otro cantante famoso, además de Iván "Pudge" Rodríguez, beisbolista miembro del Salón de la Fama.

Será la segunda edición del Torneo de Golf de la Fundación Maestro Cares, certamen organizado por Marc Anthony junto con el empresario Henry Cárdenas. Este jueves se anunció el evento con un comunicado oficial, en el que se confirmó que el campo del Hotel Biltmore, en Coral Gables, ciudad aledaña de Miami, será la sede.

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El torneo de golf pretende recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de niños desfavorecidos en América Latina y también en Estados Unidos y en la lista de celebridades que competirán también destacan personalidades latinas como: Tony Dandrades, Enrique Santos, Rico León y DJ Extreme.

El torneo contará con la validación del PGA TOUR

El evento cuenta con el apoyo del PGA Tour con la finalidad de que tenga mucha visibilidad y se puedan conseguir los recursos deseados para familias y niños necesitados. Marc Anthony, cofundador de la Fundación Maestro Cares, se dijo contento con el apoyo que recibe este certamen.

"Es una bendición seguir marcando la diferencia para la juventud y las comunidades latinas junto con la Fundación Maestro Cares, y eventos como este nos ayudan a seguir creciendo", dijo el famoso cantante neoyorquino.

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La Fundación Maestro Cares se puso en marcha durante el año 2012 y la misión es proporcionar espacios seguros para la niñez en varios países latinoamericanos entre los que destacan: Colombia, Bolivia, Guatemala, México, República Dominicana, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos.

