¿Qué pasó realmente con Checo Pérez en Barcelona? Cadillac explica la DECISIÓN que ENCENDIÓ las ALARMAS

El debut oficial de Cadillac en una sesión reconocida por la Fórmula 1 no pasó desapercibido, especialmente por un detalle que encendió las alarmas entre los aficionados latinos en Estados Unidos: Sergio “Checo” Pérez apenas dio 11 vueltas durante el primer día de pruebas en el Circuit de Barcelona-Cataluña. ¿Problemas? ¿Decisión técnica? ¿Una señal de alarma? La respuesta llegó directamente desde la cúpula del equipo.

Para Cadillac, el primer test no se trató de velocidad ni de tiempos comparativos, sino de un proceso de depuración profunda, algo que el propio jefe del equipo, Graeme Lowdon, se encargó de aclarar. El directivo explicó que esta etapa corresponde a un shakedown, una fase inicial en la que el objetivo principal es comprobar que todos los sistemas del monoplaza funcionen correctamente antes de pensar en rendimiento.

¿Por qué Cadillac limitó a Checo Pérez a sólo 11 vueltas en Barcelona?

Lowdon fue directo: Cadillac tuvo que “sacrificar” tiempo en pista con Checo Pérez para priorizar la revisión de sistemas críticos. “Podríamos haber dado más vueltas, pero preferimos resolver problemas ahora y marcarlos como solucionados”, explicó el directivo, dejando claro que la decisión fue estratégica, no deportiva.

En esta fase, cada giro no busca tiempos rápidos, sino datos. El equipo estadounidense viene de un proceso de pruebas escalonado que inició en Silverstone y continuará con sesiones clave en Bahréin. Para Cadillac, Barcelona es un laboratorio, no un escaparate.

Precision in every line. Our milestone livery has arrived for the week 🖤 pic.twitter.com/KtuAOZ3rUR — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 26, 2026

Cadillac y Checo Pérez: un proyecto a largo plazo rumbo a la F1 2026

Más allá de la polémica, el mensaje de Cadillac es claro: confían plenamente en Checo Pérez como una de las piezas clave de su proyecto. El mexicano, con más de 280 Grandes Premios disputados, aporta experiencia, lectura técnica y liderazgo en una etapa donde cada detalle cuenta.

Lowdon destacó el ambiente interno del equipo y el trabajo coordinado entre las sedes de Silverstone, Indianápolis y Charlotte. “Ya se siente como un verdadero equipo de Fórmula 1”, afirmó, subrayando que el enfoque está en llegar a Bahréin con una base sólida y confiable.

Para los aficionados latinos, el mensaje es tranquilizador: lo ocurrido en Barcelona no fue un retroceso, sino un paso necesario en la construcción de un proyecto ambicioso. Checo no fue relegado; fue parte central de una decisión pensada a futuro.