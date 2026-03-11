Este día vuelve a correr Checo Pérez tras el GP de Melbourne en la F1 2026

El fin de semana pasado se llevó a cabo la primera carrera correspondiente a la Fórmula 1 2026, lo cual sugieren las primeras pistas de lo que ocurrirá a lo largo de la temporada. Ante ello, muchas personas se preguntan cuándo volverá a correr Sergio, Checo Pérez, con Cadillac.

Después de una clasificación por demás complicada, y de que Valtteri Bottas tuviera que abandonar el GP de Melbourne, Checo Pérez se convirtió en el primer piloto en completar una carrera en la historia de Cadillac, escudería que hizo su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

¿Cuándo es la siguiente carrera en la F1 2026?

De acuerdo con el calendario establecido hace unas semanas, la próxima carrera de la Fórmula 1 en su temporada 2026 es precisamente el siguiente fin de semana, esto cuando se lleve a cabo el GP de China en una de las pistas que más impacto ha cobrado en los más recientes años.

La práctica libre 1 se llevará a cabo el jueves 12 de marzo, mientras que la clasificación Sprint está programada para el viernes. Ese mismo día se realizará la carrera sprint a las 21:00 horas para, después, realizarse la clasificación el sábado. Finalmente, el domingo 15 de marzo se realizará el GP de China a las 01:00 horas, tiempo centro de México.

Luego de lo vivido en el GP de Melbourne, todo parece indicar que Mercedes volverá a dominar la pista tal y como lo hizo en su inicio a través de un George Rusell que se mostró imparable. Del mismo modo, se espera que tanto Ferrari como McLaren y Red Bull den pelea en la zona alta de la clasificación.

¿Cómo le irá a Checo Pérez en el GP de China?

Después de lo que ocurrió en Australia, el siguiente gran reto de Checo Pérez no solo es terminar la carrera, sino acercarse a los puestos que brindan puntos en la clasificación general y, con ello, lograr las primeras unidades en la historia de Cadillac junto a su compañero Valtteri Bottas.