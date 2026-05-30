¿Checo Pérez pierde a su compañero? Cadillac responde al rumor de la salida de Valtteri Bottas

La primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1 no ha pasado inadvertida. El equipo estadounidense llegó a la máxima categoría con una apuesta ambiciosa: construir desde cero un proyecto competitivo y hacerlo con dos pilotos de enorme experiencia, Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas. Sin embargo, después de las primeras carreras del calendario, el nombre del finlandés quedó envuelto en rumores sobre una posible salida anticipada de la escudería.

La versión comenzó a tomar fuerza tras el Gran Premio de Canadá, donde Bottas volvió a quedar por detrás de Checo Pérez en el duelo interno. De acuerdo con reportes de medios especializados, la especulación apuntaba a que Cadillac estaría analizando reemplazar al finlandés por Colton Herta, piloto estadounidense que forma parte del entorno del equipo. No obstante, la propia escudería salió a desmentir de forma categórica cualquier posibilidad de un cambio inmediato.

|Instagram:cadillacf1

Cadillac rompe el silencio sobre el futuro de Bottas

El jefe de Cadillac, Graeme Lowdon, fue tajante al hablar sobre el futuro de Bottas. Según Motorsport, el directivo negó que exista una crisis interna alrededor del piloto finlandés y aseguró que las versiones sobre su salida no tienen sustento. La postura del equipo fue clara: Cadillac mantiene su confianza en Bottas y no contempla desprenderse de uno de los hombres elegidos para liderar su desembarco en la Fórmula 1.

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El contexto también ayuda a entender la decisión. Cadillac no eligió a Bottas y Checo por casualidad. Cuando anunció su alineación para 2026, la escudería destacó que ambos pilotos llegaban con más de 500 Grandes Premios disputados, más de 100 podios y una experiencia técnica clave para desarrollar un auto nuevo en una estructura debutante. En el caso de Bottas, el equipo remarcó su trayectoria como ganador de 10 Grandes Premios; en el de Pérez, su recorrido como seis veces ganador en la categoría.

|Instagram: Checo Pérez

Checo Pérez aumenta la presión interna

Aunque Cadillac desmintió el rumor, el rendimiento deportivo sí explica por qué el tema ganó fuerza. Bottas ha tenido dificultades para igualar el ritmo de Checo Pérez en el inicio de la temporada, especialmente en clasificación. Esa diferencia alimentó la lectura de que el mexicano se adaptó mejor al monoplaza y que el finlandés todavía no logra encontrar la confianza necesaria para exprimir el potencial del auto.

Para Cadillac, sin embargo, el análisis va más allá de una comparación directa entre sus dos pilotos. Al tratarse de un equipo nuevo, el desarrollo del monoplaza, la recopilación de datos y la estabilidad interna tienen un peso determinante. En ese escenario, desprenderse de Bottas tan pronto sería una decisión arriesgada para una estructura que todavía está atravesando su etapa de construcción.

