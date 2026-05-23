Checo Pérez ILUSIONA: La mejor actuación del mexicano en la carrera Sprint de Canadá

Checo Pérez (Cadillac) demostró por qué sigue siendo uno de los pilotos más combativos en la Fórmula 1. El mexicano firmó su mejor actuación en lo que va del año durante la carrera sprint del Gran Premio de Canadá; sin embargo, las decisiones de los comisarios terminaron por arruinar un buen resultado en la pista.

Checo arrancó desde el puesto 17 tras una exigente sesión de clasificación. No obstante, apostando por una agresiva estrategia con neumáticos blandos y maximizando el paquete de mejoras que el equipo estadounidense introdujo para este fin de semana, Sergio Pérez comenzó a devorar rivales en la zona media de la pista. El rendimiento del monoplaza fue notable, permitiéndole competir de tú a tú con autos que previamente se mostraban inalcanzables. Con ritmo sólido y adelantamientos quirúrgicos, el tapatío cruzó originalmente la línea de meta en una brillante posición 11.

¿Por qué la FIA sanción a Checo Pérez?

Lamentablemente, el júbilo en los garajes de Cadillac duró muy poco. Al concluir la prueba, los oficiales de la FIA abrieron una investigación de oficio contra el mexicano por un incidente en pista con el neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls. Tras revisar la telemetría y los videos, los comisarios determinaron que Checo forzó a Lawson a salirse de los límites de la pista en una maniobra al límite por defender su posición. La penalización de tiempo impuesta post-carrera fue implacable, relegando al mexicano hasta el puesto 14 de la clasificación final.

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Feroz lucha entre George Russell y Kimi Antonelli

En la parte alta de la carrera, las emociones también estuvieron al límite. George Russell se llevó la victoria tras resistir la brutal presión y los embates de su propio compañero en Mercedes, el joven líder del campeonato Kimi Antonelli. El piloto italiano protagonizó una encendida batalla interna en la que llegó a salirse de la pista en varias ocasiones sobre el césped y la chicana para intentar rebasar al británico, teniendo que conformarse finalmente con la tercera posición.

El gran beneficiado de este duelo entre las flechas plateadas fue Lando Norris, quien con un manejo impecable a bordo de su McLaren aprovechó los titubeos para adjudicarse el segundo lugar.

A pesar de la amarga caída al décimo cuarto puesto tras la sanción, el fin de semana en Canadá le ha devuelto la confianza a un Sergio Pérez que parece haber encontrado el rumbo con Cadillac, de cara a la carrera principal del domingo.

