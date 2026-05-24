Checo Pérez lo tiene claro: Este es su OBJETIVO PRINCIPAL en el GP de Canadá

Han pasado cuatro carreras desde que dio inicio la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma en la que el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, volvió tras un año sabático luego de ser contratado por Cadillac, escudería que está haciendo su debut en la máxima categoría del automovilismo profesional.

‘Checo’ Pérez terminó en el tercer lugar en el GP de China

Ante esta situación, la realidad es que la participación de Checo Pérez con Cadillac ha superado las expectativas de acuerdo con lo que se esperaba de la escudería. Debido a este hecho, el mexicano ha elevado sus objetivos, por lo que tiene clara cuál es su meta en el GP de Canadá.

¿Cuál es el objetivo de Checo Pérez en el GP de Canadá?

Uno de los objetivos principales de Checo Pérez en el inicio de temporada en la Fórmula 1 2026 era culminar las carreras con un monoplaza totalmente nuevo. Esta situación la ha cumplido a cabalidad, pues ha terminado cada una de las carreras bajo su escudería hasta el momento.

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Ahora, con esto cumplido, la situación ha cambiado. Tanto Checo Pérez como Cadillac entienden que la evolución está a la vuelta de la esquina, por lo que el siguiente objetivo para el mexicano es soñar con puntuar por primera vez en la historia de la constructora norteamericana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Cadillac y Aston Martin son las únicas escuderías que no han sumado puntos en la temporada. Por tal motivo, el GP de Canadá luce como el escenario perfecto para que el nacido en Jalisco pueda demostrar de qué está hecho detrás del volante.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Canadá?

Después de lo vivido hace unas semanas en Miami, la Fórmula 1 vuelve al continente americano para disputar el Gran Premio de Canadá, uno de los más importantes del calendario. Esta carrera se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en punto de las 14:00 horas, tiempo centro de México.