¡Checo Pérez cumple 37 años! Y lo CELEBRA con una señal que POCOS ESPERABAN en la Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez no está celebrando un cumpleaños cualquiera. A los 37 años, el piloto mexicano vive un momento que se siente más como un renacimiento que como una simple vuelta al sol. Lejos de los reflectores excesivos y del ruido mediático, Checo festeja su aniversario en Barcelona, justo donde Cadillac F1 comenzó a dar sus primeros pasos reales rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El contexto no es menor. Después de un año fuera de la parrilla, el piloto tapatío vuelve a la máxima categoría como parte del proyecto más ambicioso del automovilismo estadounidense en décadas. Y el simbolismo fue claro: Cadillac F1 eligió este lunes 26 de enero, día del cumpleaños de Checo, para presentar oficialmente la indumentaria que vestirá junto a Valtteri Bottas en su temporada debut.

¿Por qué este cumpleaños de Checo Pérez es distinto a todos los anteriores?

Porque esta vez no se celebra el pasado, sino el futuro. Cadillac F1 compartió en redes sociales las primeras imágenes de Pérez y Bottas portando camisetas negras desarrolladas en colaboración con Tommy Hilfiger, marca de la que Checo es embajador global. El diseño, sobrio pero elegante, incorpora detalles en azul, blanco y rojo, una clara declaración de identidad de un equipo que busca representar a Estados Unidos en la Fórmula 1.

El mensaje que acompañó la publicación fue breve pero contundente: “Reacondicionado y recargado”. Una frase que encaja a la perfección con el momento que vive el mexicano, quien llega a este nuevo desafío con más de 280 Grandes Premios disputados y seis victorias en su trayectoria.

Cadillac no dejó pasar la fecha y dedicó un mensaje especial al piloto: “Feliz cumpleaños al único e inigualable Checo Pérez”. No fue casualidad. El mismo día arrancó el shakedown de pretemporada en Barcelona, el primer contacto real del equipo con la pista antes de las pruebas oficiales de febrero en Bahréin.

Happy Birthday to the one and only, @SChecoPerez 🥳 pic.twitter.com/xRklCzVogg — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 26, 2026

Cadillac F1, Barcelona y el verdadero regalo para Checo

Más allá del lanzamiento de la ropa, el verdadero regalo de cumpleaños fue volver a subirse a un monoplaza. En el circuito catalán, Cadillac F1 inició su programa de pruebas privadas, una fase clave para sentar las bases técnicas del proyecto que debutará oficialmente en 2026.

Para Checo Pérez, este arranque representa mucho más que un test. Es la confirmación de que sigue vigente, competitivo y listo para liderar un proyecto que necesita experiencia y temple. Detalles como el uso de calzado Nike —incluidos modelos Jordan— por parte de Pérez y Bottas, incluso abren la puerta a una identidad de marca disruptiva dentro del paddock.

A los 37 años, Checo no celebra nostalgia. Celebra una nueva oportunidad. Y eso, en la Fórmula 1, vale más que cualquier regalo.