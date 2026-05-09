Checo Pérez y la ilusionante declaración sobre Cadillac y su participación en la F1 2026

El Gran Premio de Miami finalmente se llevó a cabo y, después de cuatro circuitos disputados, la Fórmula 1 ha presenciado la forma en cómo Cadillac ha tenido resultados por encima de lo que se esperaba de ellos gracias a sus dos pilotos: Checo Pérez y Valtteri Bottas.

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Fue precisamente el nacido en Jalisco quien, hace unos días, concedió declaraciones realmente ilusionantes para Cadillac en su primera temporada dentro de la Fórmula 1, misma que ha superado las expectativas hasta ahora. ¿Qué dijo Checo Pérez al respecto?

¿Checo Pérez cree que Cadillac aún puede mejorar en la F1 2026?

Previo al GP de Miami Checo Pérez alzó la voz en torno al gran momento por el que atraviesa Cadillac. De hecho, en una charla retomada por Reporte Índigo el mexicano se mostró satisfecho por la forma en cómo la escudería ha competido de tú a tú contra Aston Martin.

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“Nunca pensamos que estaríamos luchando con Aston Martin. Estas son las sorpresas que puede ofrecer la Fórmula 1. Tenemos que seguir adelante, seguir desarrollando y esperar a que llegue nuestro momento”, explicó Checo Pérez respecto a la importancia de Cadillac en esta temporada.

Cabe mencionar que ambas escuderías están en la zona baja de la temporada; sin embargo, se esperaba que Cadillac fuera la peor con un margen importante de diferencia, hecho que no ha sido así. Por tal motivo, el siguiente objetivo del mexicano es llevar a la constructora a la zona media de la clasificación general.

¿Cuándo es el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1?

Después de lo visto en el GP de Miami, la Fórmula 1 se mantendrá de este lado del continente para disfrutar del Gran Premio de Canadá, uno de los más interesantes del calendario. Esta carrera se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en punto de las 2 de la tarde, tiempo centro de México.