Checo Pérez: ¿Cuándo y a qué hora será el GP de Miami? Fecha y hora confirmados

¡La Fórmula 1 está de vuelta! Después de más de un mes de espera, la máxima categoría del automovilismo profesional finalmente está de regreso, motivo por el cual es preciso que conozcas todo lo relacionado con Checo Pérez y su participación en el GP de Miami.

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Para dar un poco de contexto, vale decir que la Fórmula 1 tuvo un parón de más de un mes debido a la cancelación de los GP’s de Bahréin y Arabia Saudita por cuestiones ajenas al deporte. Ahora, el calendario vuelve con fuerza para disputar el Gran Premio de Miami.

Checo Pérez en el GP de Miami; ¿cuándo y a qué hora será?

Lo primero que tienes que saber es que el GP de Miami será el cuarto en el calendario de la Fórmula 1. En esencia este estaba programado para ser el sexto; sin embargo, todo cambió hace unas semanas luego de la cancelación del Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita.

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Ante ello, este será el primer GP en el que Checo Pérez se sienta en casa dada la cercanía que existe con México. Por tal motivo, debes saber que el circuito de Miami se llevará a cabo este fin de semana del 1 al 3 de mayo, lo cual sugiere el retorno de la Fórmula 1 tras más de un mes de espera.

Las Prácticas 1 y 2 se realizarán el viernes 1 de mayo a las 10:00 y 14:30 horas, mientras que la Práctica 3 y la Clasificación se realizarán un día después a las 10 de la mañana y 2 de la tarde. Finalmente, el GP de Miami está programado para el domingo 3 de mayo en punto de las 14:00 horas.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de Miami?

El desempeño de Checo Pérez en el circuito de Miami ha sido por demás sólido, destacando la participación que tuvo en 2022 cuando se quedó con el cuarto lugar. Un año después obtuvo el segundo lugar en la carrera, mientras que en la temporada 2024 finalizó tercero tras un duelo intenso con los pilotos de Ferrari.