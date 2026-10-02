Checo Pérez: La hora para VER EN VIVO al mexicano en el GP de Baréin de la F1

La Fórmula 1 llega con otro fin de semana lleno de acción automovilística y los mexicanos están al pendiente de lo que Checo Pérez puede ofrecer al mundo en su complicada situación en Cadillac. Por ello, en este artículo encontrarás la información pertinente para saber la hora exacta en que arrancará al Gran Premio de Baréin y cómo VER EN VIVO la carrera del próximo domingo.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

¿Qué esperar del Checo Pérez y su carrera en el GP de Baréin?

La ilusión de ver a Checo Pérez de nuevo en la F1 sigue presente en el público mexicano, aunque se sabía que la situación con la escudería debutante sería así de sombría. Estrenarse en el máximo circuito del automovilismo no es cosa sencilla y así se ha demostrado en la actual temporada de Cadillac. Sin embargo, hay esperanza de lograr una buena carrera.

El piloto mexicano ha tenido desempeños diversos, pero todos más cercanos a los últimos puestos. La mejor posición de Checo Pérez hasta el momento ha sido un lugar 14, logrado en 3 circuitos (Barcelona, Gran Bretaña y Azerbaiyán). Por eso se espera que esta nueva fecha pueda ser una que presuma de un logro relevante… recordando los viejos tiempos.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en las prácticas libres del GP de Baréin?

Siendo sinceros, las pruebas para el mexicano fueron realmente decepcionantes en un aspecto resultadista. Tras tener unas primeras pruebas el jueves donde quedó en el último sitio, el viernes 02 de octubre logró una leve mejoría que le hizo posicionarse como penúltimo… solo delante de Franco Colapinto. Mientras que Valtteri Bottas cerró en la posición 19. Las terceras y últimas pruebas previo a la clasificación del sábado (sábado 02:00 a.m.), serán a las 22:30 del mismo viernes.

¿Dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en el GP de Baréin de la Fórmula 1?

Para la temporada 2026 hubo algunos cambios para el público mexicano. Una de las opciones es contratar el F1 TV Pro, que te permite acceder a las carreras, prácticas y clasificatorias… mas contenido exclusivo para los fanáticos de hueso colorado. Mientras que otra opción es ver la carrera en la señal de TV de Paga en SKY e IZZI TV. En esta última oportunidad solamente asegúrate que tu paquete de televisión sea suficiente para ver a Checo Pérez, pues en ocasiones algunos no tienen acceso. Pregunta con tu proveedor.