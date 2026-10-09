Checo Pérez: La hora para VER EN VIVO al mexicano en el GP de Singapur de la F1

El fin de semana llegó y Checo Pérez tiene la misión de concretar una buena carrera para Cadillac, que está incursionando en la élite del automovilismo de Fórmula 1. Lamentablemente la situación se percibe de nueva cuenta complicada. Pero la afición mexicana no suelta a su piloto y está atenta para ver EN VIVO el Gran Premio de Singapur a suceder el próximo domingo 11 de octubre con horario de inicio a las 6:00 a.m. en el tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1?

Los que saben del negocio entienden que cada semana es la lucha por lo imposible con Checo Pérez y en general con su escudería. Este viernes la situación no mejoró, pues el piloto mexicano provocó una bandera roja que ocasionó daños sobre el alerón delantero de su vehículo. Así, terminó en la posición 20, por lo que saldrá en dicho sitio para la clasificatoria del sábado.

Estas fueron las palabras del mexicano para la televisora oficial de la Fórmula 1: "Estaba en medio de la curva 4. Obviamente, cada vuelta cuenta mucho en una clasificación sprint, en un circuito callejero, y sí, presioné bastante. En medio de la curva, el auto tocó fondo de forma muy agresiva y no pude controlarlo".

¿Dónde ver a Checo Pérez en el GP de Singapur de F1?

Aunque los derechos televisivos han vivido cambios durante el año, en México en estos momentos existen dos grandes posibilidades.

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Esta es la cadena oficial de transmisión a nivel mundial. Si eres fanático total del automovilismo, aquí encontrarás todo el contenido para pasar tu día enterado de SKY Sports - Recientemente se anunció que (parece que algunos paquetes de la TV de Paga) tendrán lo que resta de la temporada 2026. Se anima a checar cuáles son los detalles a considerar para disfrutar de las carreras de la F1.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez y a Cadillac en la temporada 2026 de Fórmula 1?

La realidad es que se esperaba un año así, pero no deja de ser complicado entender posiciones sin puntaje para un Checo Pérez que vivió momentos altos en su trayectoria de F1. Su mejor sitio en el año fue en la décima cuarta posición y viene de un lugar 19 en el GP de Baréin. En ese sentido, se espera una posición similar para este fin de semana.