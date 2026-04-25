Checo Pérez, el favorito de Cadillac sobre Valtteri Bottas por esta razón

Han pasado tres carreras de la Fórmula 1 en la temporada 2026, mismas que han sido suficientes para conocer más respecto a lo que Cadillac piensa no solo del piloto mexicano Checo Pérez, sino también de su compañero finlandés, el experimentado Valtteri Bottas.

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Y es que, después de las primeras tres vueltas, y del parón obligatorio de la Fórmula 1 tras la cancelación del GP de Bahréin y Arabia Saudita, todo parece indicar que Cadillac se habría decantado por Checo Pérez como el piloto número 1 por estas tres sencillas, pero importantes razones.

¿Por qué Cadillac habría colocado a Checo Pérez como su piloto 1?

Mejores resultados: En estos momentos, Checo Pérez, a diferencia de Valtteri Bottas, ha terminado las tres carreras con su monoplaza de Cadillac, lo cual le permite seguir avanzando circuito tras circuito en relación a lo que ha ocurrido con el finlandés ex de Mercedes.

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Mayor impacto con el público : El punto anterior ha hecho que Checo Pérez esté inmerso entre las charlas de los fanáticos de la Fórmula 1. Esta situación, aunque parezca menor, permite que Cadillac se siga afianzando como una escudería de renombre en su debut en la máxima categoría.

: El punto anterior ha hecho que esté inmerso entre las charlas de los fanáticos de la Esta situación, aunque parezca menor, permite que se siga afianzando como una escudería de renombre en su debut en la máxima categoría. Secuencias en redes sociales: Relacionado con lo dicho anteriormente, la interacción que Checo Pérez ha logrado en las redes sociales ha hecho que Cadillac sea una de las escuderías más populares en este inicio de temporada, lo cual sugiere un apartado importante en cuanto a números para la constructora norteamericana.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

Debes saber que la siguiente carrera para Checo Pérez está muy cerca de llegar, pues el calendario de la Fórmula 1 establece que el próximo Gran Premio de Miami se llevará a cabo el fin de semana del 1 al 3 de mayo, siendo la carrera principal a las 2 de la tarde, tiempo centro de México.